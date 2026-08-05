值得关注的股票：吉宝基础设施信托、丰树物流信托、胜捷企业、凯德中国信托、国浩房地产、和美置地、All-Link Air & Sea、优联燃气

丰树物流信托 (MLT) 已在其30亿新元的欧元中期证券公司计划下，以3.5%的利率定价了4亿新元的次级永久证券。 照片：商业时报资料

【新加坡】以下公司出现的新动态可能影响其证券在周三（8月5日）的交易：

吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust, KIT) ：该信托的管理人周三表示，已斥资3400万欧元（约合3920万美元）从 Enpal 收购了其第二个德国太阳能投资组合45%的股份。该交易将通过一个特殊目的公司执行，此项投资预计将使吉宝基础设施信托的总可再生能源组合容量增加约205兆瓦，达到约1.4千兆瓦。周二，吉宝基础设施信托的单位价格收盘下跌3.7%，即0.02新元，报0.525新元。

丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, MLT) ：该信托已在其30亿新元的欧元中期证券公司计划下，以3.5%的利率定价了4亿新元的次级永久证券。其管理人在周二提交给交易所的文件中表示，净收益将用于一般企业和营运资本目的，包括为其4亿新元的固定利率次级永久证券进行再融资。该证券为永久性证券，没有固定的赎回日期。消息公布前，丰树物流信托的单位价格周二收盘持平于1.23新元。