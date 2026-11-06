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股市焦点：华侨银行、IHH医疗保健、星狮物流商业信托、新加坡邮政、高兄弟生态工程

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Fri, Nov 6, 2026 · 08:37 AM
    • 彭博社对七名分析师的调查显示，华侨银行的第三季度盈利略高于20亿新元的市场普遍预期。
    • 彭博社对七名分析师的调查显示，华侨银行的第三季度盈利略高于20亿新元的市场普遍预期。 图片：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周五（11月6日）的交易：

    华侨银行 (OCBC) ：该银行周五公布，其第三季度净利润增长3%，这得益于其财富管理和批发银行业务的强劲表现。尽管其保险部门大东方（Great Eastern）的利润贡献有所下降，但截至9月30日的三个月净利润仍达到20.4亿新元，高于去年同期的19.8亿新元。周四，华侨银行股价收盘上涨0.3%或0.08新元，至27.93新元。

    IHH医疗保健 (IHH Healthcare) ：这家在新加坡交易所（SGX）第二上市的医疗保健集团周四宣布，将有近400名员工离职，这是其整合业务支持服务举措的一部分。受影响的员工分布在新加坡、香港和马来西亚。部分员工将被调任至重新设计的岗位，而IHH集团7万6000名总员工中约0.5%的人员将在这三个市场离职。在该消息宣布前，IHH股价周四收盘报2.45新元，无起落。

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