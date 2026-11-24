[新加坡] 以下公司出现的新动态，可能影响其证券在周二（11月24日）的交易：

华侨银行 (OCBC) ：该银行已任命现任华侨银行中国区总裁 Ang Eng Siong 为其新任全球企业银行业务主管，自2027年1月1日起生效。此项任命是该银行将其批发银行业务重组为三个部门的一部分。在新架构下，Ang 将领导华侨银行所谓的“GWB 1”部门，专注于在其核心市场——新加坡、马来西亚、印度尼西亚和大中华地区——以及其海外分行，对大型企业业务进行洗牙。在该消息宣布前，华侨银行股价周一收盘下跌0.5%或0.13新元，报26.41新元。

吉宝 (Keppel) , 星和 (StarHub) ：星和宣布将以11亿新元收购吉宝旗下的M1。该交易预计将在2027年上半年完成，但须获得新加坡资讯通信媒体发展局 (IMDA) 的监管批准。星和还表示，已行使其认购期权，以收购移动虚拟网络运营商 Circles Life 的新加坡业务。在该消息公布前，吉宝股价周一收盘下跌0.02新元或0.2%，至8.83新元；星和股价则收盘下跌0.01新元或1%，至1.01新元。

宏利美国房地产投资信托 (Manulife US Reit) ：该信托的管理人表示，已与贷款方商定了一项拟议协议，该协议将使其能够退出为期三年的债务重组，并恢复对单位持有人的派息。该协议须待单位持有人在12月15日的特别股东大会上通过相关决议。根据协议，贷款方将豁免该信托2023年总重组协议下的某些条件，并将贷款期限延长约12至18个月，其中不包括发起人-贷款方的贷款。消息公布前，该信托的单位价格收盘持平于0.031美元。