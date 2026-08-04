值得关注的股票：百汇生命产托、联实全球商业产托、第一赞助、亚太房地产、KORE美国产托

截至6月30日的上半年，百汇生命产托的每单位派息增长14.6%至0.0877新元，高于去年同期的0.0765新元。 照片：商业时报资料

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（8月4日）的交易：

百汇生命 房地产投资信托 ( Reit) ：其管理人周二报告，截至6月30日的上半年，该产托的每单位派息 (DPU) 上涨14.6%，从去年同期的0.0765新元增至0.0877新元。该半年度营收为7710万新元，较去年同期的7830万新元下降1.6%。百汇生命产托的单位价格周一收盘持平于4.22新元。

联实全球商业房地产投资信托 (Lendlease Global Commercial Reit) ：该产托周一公布，截至6月底的下半年，其每单位派息 (DPU) 为0.0185新元，较去年同期的0.018新元增长3%。下半年的可派发收入从去年同期的4410万新元增至6170万新元，增幅为40%。该产托单位价格周一在业绩发布前收于0.575新元，下跌2.5%或0.015新元。