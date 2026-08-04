The Business Times
business-time-50

值得关注的股票：百汇生命产托、联实全球商业产托、第一赞助、亚太房地产、KORE美国产托

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Deon Loke
Shikhar Gupta

Deon Loke &

Shikhar Gupta

Published Tue, Aug 4, 2026 · 08:31 AM
    • 截至6月30日的上半年，百汇生命产托的每单位派息增长14.6%至0.0877新元，高于去年同期的0.0765新元。
    • 截至6月30日的上半年，百汇生命产托的每单位派息增长14.6%至0.0877新元，高于去年同期的0.0765新元。 照片：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（8月4日）的交易：

    百汇生命 房地产投资信托 ( Reit) ：其管理人周二报告，截至6月30日的上半年，该产托的每单位派息 (DPU) 上涨14.6%，从去年同期的0.0765新元增至0.0877新元。该半年度营收为7710万新元，较去年同期的7830万新元下降1.6%。百汇生命产托的单位价格周一收盘持平于4.22新元。

    联实全球商业房地产投资信托 (Lendlease Global Commercial Reit) ：该产托周一公布，截至6月底的下半年，其每单位派息 (DPU) 为0.0185新元，较去年同期的0.018新元增长3%。下半年的可派发收入从去年同期的4410万新元增至6170万新元，增幅为40%。该产托单位价格周一在业绩发布前收于0.575新元，下跌2.5%或0.015新元。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore Stocks

    TRENDING NOW

    Developments that are between 40 and 59 years old will need at least 70% of owners to agree to go ahead, down from the current 80%.

    Lower consent hurdle among changes proposed for en bloc sales to spur redevelopment, protect minority owners

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    The income upgrade has rendered the Philippines “too wealthy” to qualify for the concessional foreign aid and development loans.

    Philippines’ income upgrade hides grim reality for most Filipinos

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More