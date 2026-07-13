股市看点：Q&M Dental、新达信托、PropNex
- 该集团表示，Q&M Dental 正以总计1.132亿美元的价格收购澳大利亚和泰国的牙科集团，旨在打造一家泛亚牙科公司。 照片：《商业时报》资料图
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[新加坡] 以下公司出现新动态，或将在周一（7月13日）影响其证券交易：
Q&M Dental ：该集团周日宣布，Q&M Dental 正以总计1.132亿美元的价格收购位于澳大利亚和泰国的牙科集团，旨在打造一家泛亚牙科公司。该集团还表示，将推迟在马来西亚交易所（Bursa Malaysia）进行二次上市的计划，该计划最初于2025年4月宣布。在申请暂停交易前，Q&M 股价周四最后报0.555新元。该股于周一恢复交易。
新达信托 ：新达产业投资信托（Suntec Reit）的管理人周五宣布，房地产大亨 Celine Tang 已被任命为董事会主席兼非执行董事。Celine Tang 与其丈夫 Gordon Tang 共同拥有新达信托的发起人 Tang Organization。在该公告发布前，新达信托单位价格周五收盘上涨0.7%或0.01新元，报1.48新元。
PropNex ：该房地产集团周五宣布，针对其全资子公司 PropNex Realty 的一起诉讼已被撤销。PropNex 股价周五收报1.82新元，上涨0.6%，即0.01新元。
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