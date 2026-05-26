值得关注的股票：Sats、FLCT、Boustead Singapore

Sats 于5月25日公布，截至3月31日的第四季度净利润为5070万新元，同比增长31%，去年同期为3870万新元。 照片：商业时报资料

[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（5月26日）的交易：

Sats ：这家地勤服务商周一公布，截至3月31日的第四季度净利润为5070万新元，较去年同期的3870万新元增长31%。该季度营收从15亿新元增至16亿新元，增幅为9.8%。在消息公布前，该股周一收盘上涨2.7%或0.09新元，至3.37新元。

Frasers Logistics and Commercial Trust (FLCT) ：其管理人周一表示，该信托已收购四家房地产控股公司的股权，这些公司在德国共拥有两处永久地契物流地产，在荷兰另有两处。这些物业的协定收购价约为2.949亿欧元（4.415亿新元）。这相当于其评估价值的1.5%折扣，也较每项物业两份独立估值的平均值低0.9%。在消息公布前，FLCT的单位价格周一平收于0.98新元。