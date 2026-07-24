值得关注的股票：新加坡交易所、新航工程、丰树工业信托、新达房地产投资信托、易商红木信托

新加坡交易所表示，根据与指数提供商扩大的许可协议，将推出多达100种与MSCI挂钩的新衍生产品。 照片：商业时报资料

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（7月24日）的交易：

新加坡交易所 (SGX) ：该交易所运营商周四表示，根据与指数提供商摩根士丹利资本国际 (MSCI) 扩大后的许可协议，它将推出多达100种与MSCI挂钩的新衍生产品，此举旨在巩固其作为全球衍生产品市场的地位。首阶段将推出约40种期货和期权合约，涵盖主要发达市场和新兴市场。在该消息公布前，新加坡交易所股价周四收于23.70新元，上涨0.16新元，涨幅为0.7%。

新航工程 (SIA Engineering) ：这家飞机维修服务提供商周四公布，截至6月30日的第一季度净利为4030万新元，同比下降6.1%。第一季度营收为3.276亿新元，同比下降8.6%，原因是材料收入减少，材料成本也相应降低。但若不计材料收入，营收则同比增长4.2%。在该业绩更新前，新航工程股价收于3.27新元，下跌0.02新元，跌幅为0.6%。