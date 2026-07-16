值得关注的股票：新航、星狮地产、康福德高、凯德腾飞产托、龙马创建

[新加坡] 以下公司星期四（7月16日）的证券交易可能受到最新动态影响：

新加坡航空公司 (SIA) ：这家国家航空公司周三报告，6月份新航和酷航 (Scoot) 共运载了370万名乘客，同比增长6.3%。公司在周三发布的6月份运营业绩的交易所公告中表示，受强劲的航空旅行需求支撑，客运量也同比增长了4.1%。在该公告发布前，新航股价周三收于7.60新元，下跌0.3%，即0.02新元。

星狮地产 (Frasers Property) ：一个由星狮地产牵头的财团对位于新Bayshore地区的一个大型商住综合用途地块给出了最高报价，出价近21.3亿新元，约合每平方英尺容积率1323新元。如果成功夺得该地块，星狮地产、双威MCL (Sunway MCL)、积水住宅 (Sekisui House) 和 龙马 (Lum Chang) 将联合开发住宅部分，而零售部分则将由 星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust) 、双威MCL和积水住宅开发并完全拥有。星狮地产的股价周三收报1.07新元，上涨0.01新元或0.9%。