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股市焦点：新电信、新科工程、丰益国际、凯德投资、胜科工业、华业集团等

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Aug 13, 2026 · 08:56 AM
    • 新电信报告第一季度净利润下跌71.6%至8.18亿新元。
    • 新电信报告第一季度净利润下跌71.6%至8.18亿新元。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】以下公司出现最新动态，可能影响其证券在周四（8月13日）的交易：

    新电信 (Singtel) ：该电信公司周四报告，第一季度净利润下跌71.6%至8.18亿新元。公司将利润下滑归因于去年同期出售Airtel部分股权的特殊收益，以及Intouch与Gulf Energy的合并。另一方面，在Airtel、AIS、NCS、Optus及其Digital InfraCo部门的推动下，基本净利润增长了21%，达到8.31亿新元。周三闭市后，新电信股价下跌0.5%或0.02新元，收于4.29新元。

    新科工程 (ST Engineering): 该公司周四公布，截至6月30日的上半年净利润增长27.1%，从去年同期的4.028亿新元增至5.121亿新元。这主要得益于其所有业务部门的增长。周三，新科工程股价收盘上涨0.08新元或0.78%，至10.28新元。

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