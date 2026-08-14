值得关注的股票：ThaiBev、云顶新加坡、第一资源、奥兰集团、UMS Integration、Frencken、新捷运等
- ThaiBev周四报告，截至6月30日的九个月内，其营收为2540亿泰铢（约合77亿美元），与去年同期相比下降了1.8%。 照片来源：商业时报资料图
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[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（8月14日）的交易：
ThaiBev ：该公司周四报告，截至6月30日的九个月内，其营收下降1.8%，至2540亿泰铢（约合77亿美元），与去年同期相比有所下滑。营收下降主要由其啤酒业务部门导致，该部门营收下降5.3%，至913亿泰铢。下降的原因归结于不利的汇率换算影响以及泰国市场的轻微放缓。在业绩公布前，ThaiBev股价周四收盘持平于0.47新元。
云顶新加坡 (Genting Singapore) ：这家度假村和赌场运营商公布，截至6月30日的上半年利润下降33.5%，从去年同期的2.347亿新元降至1.561亿新元。该集团周四表示，这主要受到折旧增加、利息收入减少以及资产更新工程的影响。在业绩公布前，云顶新加坡的股价周四下跌2.3%或0.015新元，收于0.625新元。
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