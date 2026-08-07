焦点股：大华银行 (UOB)、华侨银行 (OCBC)、星和 (StarHub)、新加坡交易所 (SGX)、扬子江船业、创业公司 (Venture)、JustCo
- 新加坡交易所2026财年的净收入增长13.9%至15亿新元，其每股收益增至0.653新元。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
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【新加坡】以下公司出现最新动态，或将于周五（8月7日）影响其证券交易：
大华银行 (UOB) ：该银行周五表示，其截至6月30日的三个月净利润录得14.8亿新元，同比增长10%，高于去年同期的13.4亿新元。这主要得益于创纪录的财富管理费带动了净手续费收入的增长。这一盈利表现略高于彭博社对五名分析师调查得出的14.5亿新元共识预期。该行宣布本期派发每股0.88新元的股息，低于去年同期派发的每股1.10新元。周四，大华银行股价收盘上涨1.2%或0.52新元，至43.58新元。
华侨银行 (OCBC) ：该银行周五表示，其截至6月30日的三个月净利润为22.2亿新元，同比增长22%，去年同期为18.2亿新元。这主要得益于财富管理业务带动的非利息收入增长，其增幅足以抵消利率走软导致的净利息收入下降。该盈利表现超出彭博社对五名分析师调查得出的19.1亿新元共识预期。该行宣布派发每股0.47新元的中期股息，高于去年的每股0.41新元。该股周四收盘上涨2.5%或0.70新元，至29.33新元。