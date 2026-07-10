Suntec Reit委任Celine Tang为董事会主席兼非执行董事

她也将获委任加入董事会的提名与薪酬委员会

Celine Tang直接持有Suntec Reit 9%的单位，并通过其管理人拥有0.4%的推定权益。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】房地产大亨Celine Tang已被委任为新达城房地产投资信托（Suntec Reit）管理人的董事会主席兼非执行董事。

该管理人在周五（7月10日）向交易所提交的公告中表示，现年58岁的Tang也将获委任加入董事会的提名与薪酬委员会。

Tang与其丈夫Gordon Tang共同拥有Suntec Reit的发起人Tang Organization。这对房地产大亨夫妇的投资公司Acrophyte Asset Management于今年早些时候收购了Suntec Reit的管理人。

今年三月，Tang Organization表示计划对该信托的投资组合“进行全面的战略评估”。

Tang夫妇曾于2024年对Suntec Reit发起强制性有条件收购要约。此前，他们的投资工具通过市场收购了约6250万个单位，使其在该信托的持股比例达到31.45%。由于要约结束时其单位持有量未达到50%的门槛，该收购最终失败。

Tang与其丈夫及儿子Gallant Tang是Suntec Reit的主要股东。她直接持有Suntec Reit 9%的单位，并通过其管理人拥有0.4%的推定权益。

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她目前担任Haiyi Holdings的董事总经理以及Tang Dynasty的执行董事。

她曾担任房地产开发商SingHaiyi Group的集团董事总经理，以及建筑与房地产公司Chip Eng Seng的主席。这两家公司都曾在新加坡交易所（SGX）上市，之后在2021年至2022年间被Tang家族私有化。

她也曾担任新加坡交易所上市公司GRC（前身为OKH Global）的非执行主席。

随着Tang的任命，Lock Wai Han将不再担任临时主席，但仍将留任该管理人董事会的执行董事。

Lock是GRC的首席执行官，他于2026年3月被任命为临时主席。

在该消息公布前，Suntec Reit的单位价格于周五收盘报1.48新元，上涨0.7%，即0.01新元。