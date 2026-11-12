与Nvidia有关联的Megaspeed公司所有者Swiftdata，其注册地址竟是一家室内设计公司
该室内设计公司联合创始人称其在该地址经营已超过四年
- Megaspeed International的母公司Swiftdata于今年4月将其注册地址从裕廊东的一栋办公楼迁至Midview City。 《海峡时报》照片：ANNABELLE LIANG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】一家拥有Megaspeed International的鲜为人知的新加坡公司Swiftdata，其注册营业地址是一家室内设计公司的办公场所，而据该设计公司称，他们已在此经营超过四年。Megaspeed International正因涉嫌将先进的Nvidia芯片转移至中国而成为美国调查的中心。
Megaspeed曾看似迅速崛起，成为Nvidia芯片的大宗买家。11月11日，《海峡时报》记者走访时发现，其母公司Swiftdata似乎并未在一个综合商业中心的注册单位内办公。
《海峡时报》未能联系上Swiftdata。
根据新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) (ACRA) 的记录，这家成立于2023年的公司是Megaspeed的唯一股东，持有其全部1000万股股票。
该公司的唯一董事是Tan Yong Pong，他同时也是Megaspeed的唯一董事，而Khloe Ng Wei Shi则被列为这两家公司的企业秘书。
会计企管局的记录显示，Ng也是使用同一个Midview City地址的室内设计公司和一家控股公司的公司秘书。
Swiftdata于今年4月将其注册地址从裕廊东的一栋办公楼迁至Midview City。
当《海峡时报》记者按响该单位的门铃时，无人应答。该单位入口处印有“hello”字样，旁边还有一个放着四双拖鞋的鞋架。
楼内租户告诉《海峡时报》，该单位由一家室内设计公司占用。
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该公司的联合创始人接受联系时表示，他是直接从Midview City租赁的这个空间，并已在此经营了四年多。
他说：“我不认识Swiftdata、Megaspeed或它们的任何关联公司。”
他说他的公司是“该地址的唯一占用者，肯定有人在某处未经我们知情，将我们的地址用作虚拟地址”。
同一楼层的租户也表示，他们没有遇到过任何与Swiftdata有关的人员。
当被问及Swiftdata的租赁情况时，Midview City的综合体经理Philip Chang表示，由于PDPA法规，他“无法提供任何信息”。
PDPA即《个人数据保护法》，负责管辖新加坡个人数据的收集、使用、披露和保管。
自称为专业云服务提供商的Megaspeed正在新加坡和美国接受调查。美国当局因怀疑该公司在2024年底违反了美国的芯片出口限制，而开始对其进行调查。
新加坡警方于2025年10月证实，他们正因“涉嫌违反本国法律”而对Megaspeed进行调查。
该公司在10月底重回聚光灯下，当时有消息传出，美国对Nvidia首席执行官Jensen Huang与Megaspeed前高管Alice Huang的密切关系感到担忧。
11月8日，Jensen Huang承认与她有婚外情。
Alice Huang，又名Huang Le，于2023年3月至11月期间担任Megaspeed的董事兼董事总经理。
Megaspeed的前身为7Road International，在2023年3月更名时，其所有权被转移至Huang Le Limited。
同年11月，该公司成为新成立的Swiftdata的全资子公司。
据彭博社报道，自2023年成立至2025年11月，Megaspeed通过其关联公司进口了价值至少46亿美元（约59亿新元）的Nvidia硬件。
该通讯社后来报道称，这家“曾经名不见经传、从一家中国游戏企业分拆出来的公司，现已发展成为东南亚最大的Nvidia芯片买家”。
根据会计企管局的记录，Megaspeed的总资产从2023年的3290万美元飙升至2024年的近30亿美元，增幅近90倍。
其营收从2023年的几乎为零增至2024年的2亿9430万美元，同期总负债从2290万美元跃升至近30亿美元。
Megaspeed近年来获得了无保留审计意见，这是审计师在审查公司财务报表后能出具的最有利结论。该公司尚未公开披露其2025年的财务报表。
根据会计企管局的记录，该公司的主要业务活动是作为云服务提供商，提供由非数据中心托管的服务；其第二业务活动是数据分析、处理、托管及相关活动。
该公司在官网上自称为Nvidia云合作伙伴，以及“Nvidia在亚太地区算力云业务的核心业务伙伴”。
Jensen Huang在10月29日的一次采访中表示，Nvidia与Megaspeed的交易“正常且并无异常之处”。
他补充说，Nvidia已进行核查，以确保Megaspeed没有非法将其人工智能处理器运往中国。
Nvidia、Alice Huang和Megaspeed均未回应置评请求。媒体人员被禁止进入Megaspeed位于Collyer Quay的注册地址。
作为Swiftdata和Megaspeed的唯一董事，新加坡籍的Tan的下落仍然不明。
2025年10月，《海峡时报》记者走访Tan位于新加坡东部的注册住址时，一位家人称他已不再住在此处，据信目前身在中国。
11月10日再次联系时，该家人拒绝透露自《海峡时报》上次到访后是否与Tan有过联系，并让记者向Megaspeed查询。
《海峡时报》已向会计企管局查询，询问其是否已与Tan取得联系。
根据《公司法》，本地企业自成立起就必须在新加坡拥有一个注册办事处，以便接收信函和通知。
要求注册办事处在每个工作日向公众开放至少三小时的规定已于10月20日被取消。《海峡时报》
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