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Addvalue Technologies获得500万美元新订单，涵盖航天与无线电业务

该集团目前的订单总额约为2020万美元

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Sep 4, 2026 · 09:14 AM
    • Addvalue预计，这些订单将在未来12个月内“基本完成”，并将对其截至3月31日的下一个财年产生“重大的积极影响”。
    • Addvalue预计，这些订单将在未来12个月内“基本完成”，并将对其截至3月31日的下一个财年产生“重大的积极影响”。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】Addvalue Technologies于周五（9月4日）宣布，其航天连接和先进数字无线电（ADR）相关业务获得了价值500万美元的新订单，预计将提振其2027财年的增长。

    计入这些新订单后，该集团目前的订单总额约为2020万美元。

    该公司补充说，预计这些订单将在未来12个月内“基本完成”，并将对截至3月31日的下一个财年产生“重大的积极影响”。

    航天连接相关业务的新订单价值约280万美元，来自美国的一位现有客户和亚太地区的两位客户。

    他们订购了多个星际数据中继系统（IDRS）终端，这些终端将用于支持即将进行的地球观测和在轨服务任务。

    先进数字无线电相关业务的新订单总额为220万美元，包括为国防技术领域的客户提供战略设计服务，以及供应专有的高紧凑型软件定义无线电模块。

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    Addvalue首席执行官Tan Khai Pang表示：“这一成就进一步巩固了我们ADR相关业务作为公司增长关键贡献者的地位。”

    该集团表示，由于受到保密协议的约束，目前无法透露有关新订单和相关客户的更多细节。

    周四，Addvalue Tech股价上涨0.5%，收盘报0.193新元，上涨0.001新元。

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