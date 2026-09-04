Addvalue Technologies获得500万美元新订单，涵盖航天与无线电业务

该集团目前的订单总额约为2020万美元

Addvalue预计，这些订单将在未来12个月内“基本完成”，并将对其截至3月31日的下一个财年产生“重大的积极影响”。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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【新加坡】Addvalue Technologies于周五（9月4日）宣布，其航天连接和先进数字无线电（ADR）相关业务获得了价值500万美元的新订单，预计将提振其2027财年的增长。

计入这些新订单后，该集团目前的订单总额约为2020万美元。

该公司补充说，预计这些订单将在未来12个月内“基本完成”，并将对截至3月31日的下一个财年产生“重大的积极影响”。

航天连接相关业务的新订单价值约280万美元，来自美国的一位现有客户和亚太地区的两位客户。

他们订购了多个星际数据中继系统（IDRS）终端，这些终端将用于支持即将进行的地球观测和在轨服务任务。

先进数字无线电相关业务的新订单总额为220万美元，包括为国防技术领域的客户提供战略设计服务，以及供应专有的高紧凑型软件定义无线电模块。

Addvalue首席执行官Tan Khai Pang表示：“这一成就进一步巩固了我们ADR相关业务作为公司增长关键贡献者的地位。”

该集团表示，由于受到保密协议的约束，目前无法透露有关新订单和相关客户的更多细节。

周四，Addvalue Tech股价上涨0.5%，收盘报0.193新元，上涨0.001新元。