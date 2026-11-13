英伟达芯片审查风波中，阿里巴巴与Megaspeed的融资联系经由新马子公司被追踪
根据Megaspeed 2024年的财务报表，该公司在五个海外市场拥有七家子公司
- Megaspeed位于海洋金融中心的办公室限制进入。《海峡时报》于2025年10月探访时，该办公室没有任何活动迹象。 照片：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 中国科技巨头Alibaba旗下的一家新加坡公司，与Megaspeed International的马来西亚子公司存在财务安排。Megaspeed是一家Nvidia芯片的主要采购商，目前正因可能将先进的人工智能芯片转移至中国而受到审查。
《海峡时报》(ST) 获取的公司记录显示，Megaspeed的马来西亚子公司Speedmatrix根据一份日期为2024年6月18日的协议，将特定的信息技术和网络设备、知识产权及相关权利抵押给了Apex Enterprise Solutions (Singapore)。根据该安排，如果Speedmatrix未能履行某些合同义务，Apex将获得这些资产的担保。
马来西亚的公司记录显示，截至2026年11月11日，该财务安排仍然有效。
美国做空机构Culper Research在5月的一份报告中强调了这一财务联系。报告指称，Alibaba可能通过Apex输送了数十亿美元，为Megaspeed采购Nvidia芯片提供资金。
该研究公司已做空Nvidia股票，其报告暗示Alibaba向Apex提供了资金，而Apex可能已将其中大部分资金转交给Megaspeed，再由其分配给海外子公司。
Apex于2023年7月在新加坡注册成立，其注册地址位于Bras Basah路的Lazada One。该办公楼由Alibaba及其东南亚在线购物子公司Lazada Group租赁。
新加坡会计与企业管制局 (ACRA) 的记录显示，Apex的直接控股公司是Cloud Intelligence (Cayman) Holding。
其最终控股公司是Alibaba Group Holding。该公司在开曼群岛注册成立，并拥有获取阿里巴巴中国利润的合同权利。
在截至2025年3月31日的财年经审计财务报表中，Apex将其业务活动描述为“提供采购活动”。
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公司的记录还显示，Yuan Qian曾在2023年8月至2025年8月期间担任董事。
这个名字与前Alibaba高管Selina Yuan的中文名相符，后者曾负责阿里云在新加坡的国际业务。但ST尚未独立证实她就是Apex记录中提到的那位董事。
Apex的现任董事是Gong Zhengyuan、Zhu Bofu以及新加坡人Madelyn Kwang Yeit Lam，后者也担任公司秘书。
自2016年以来，Kwang也一直被列为阿里云（新加坡）的董事和秘书。她没有回应ST的询问。
Apex的审计师是PwC。当被联系时，一位发言人表示：“这涉及客户事务，因此我们无法置评。”
《金融时报》11月报道称，Alibaba是Megaspeed东南亚云服务业务的主要客户之一。
对于两家公司的商业关系性质，以及在Megaspeed接受调查后这些关系是否保持不变，Alibaba和Megaspeed均未回应ST的询问。
Megaspeed的海外网络
根据Megaspeed 2024年的财务报表，该公司在五个海外市场拥有七家子公司。这是其最新公开的记录。
其中三家在马来西亚：Speedmatrix、Megaspeed International和MSFusion。这三家都是私人有限公司。
Speedmatrix和Megaspeed International的业务被描述为云托管服务提供商。截至2024年底，MSFusion被归类为休眠公司，但根据卖方在2025年8月发布的交易所公告，该公司签订了一份价值2.632亿令吉（约合6460万美元）的协议，在柔佛州购买一块地皮用于建设一个数据中心。
Megaspeed还拥有Megaspeed (Thailand) 99.99%的股份和PT Megaspeed International Indonesia 99%的股份，这两家公司都从事云托管业务。
Megaspeed另外两家全资子公司分别位于澳大利亚和美国。
根据企业情报平台Sayari的记录，Megaspeed最近一次发货是向Speedmatrix运送了一批用于高性能图形处理单元的Nvidia基板，于2025年11月18日运抵。
Sayari的数据显示，Megaspeed货物的主要接收方是Speedmatrix和PT Megaspeed International Indonesia。
官方审查
Megaspeed因大量采购Nvidia的先进人工智能芯片而引起国际关注。其中一些芯片受到美国出口限制，旨在限制中国获得强大的计算技术。
美国当局因怀疑Megaspeed违反了美国芯片出口限制，于2024年底开始对其展开调查。
新加坡警方于2025年10月证实，他们正在就“涉嫌违反我国国内法律”对Megaspeed进行调查。
2026年10月下旬，该公司受到更多审视。当时有消息称，美国对Nvidia首席执行官Jensen Huang与Megaspeed前董事兼董事总经理Alice Huang（又名Huang Le）的密切关系感到担忧。
11月8日，Jensen Huang承认有婚外情。他于11月12日辞职。
Megaspeed位于海洋金融中心的办公室限制进入。ST于2025年10月探访时，该办公室没有任何活动迹象。当时一位租户告诉ST，这个办公室“一直以来”都是空的。
11月11日，ST探访了拥有Megaspeed的鲜为人知的新加坡公司Swiftdata的注册地址，发现该地址似乎由一家室内设计公司占用。该公司的联合创始人否认认识Swiftdata、Megaspeed或其任何关联公司。
ST无法联系到Swiftdata或其唯一董事Tan Yong Pong。Tan Yong Pong是在2023年Alice Huang离开董事会的当天被任命为Megaspeed的董事。
Megaspeed网站于11月12日发布声明称，公司已聘请一家美国律师事务所，“主导对其图形处理单元进行全面盘点，并独立核实其出口管制合规实践”。
该声明由Tan署名发布，他的签名为公司董事长兼首席执行官。《海峡时报》
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