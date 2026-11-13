英伟达芯片审查风波中，阿里巴巴与Megaspeed的融资联系经由新马子公司被追踪

根据Megaspeed 2024年的财务报表，该公司在五个海外市场拥有七家子公司

Megaspeed位于海洋金融中心的办公室限制进入。《海峡时报》于2025年10月探访时，该办公室没有任何活动迹象。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 中国科技巨头Alibaba旗下的一家新加坡公司，与Megaspeed International的马来西亚子公司存在财务安排。Megaspeed是一家Nvidia芯片的主要采购商，目前正因可能将先进的人工智能芯片转移至中国而受到审查。

《海峡时报》(ST) 获取的公司记录显示，Megaspeed的马来西亚子公司Speedmatrix根据一份日期为2024年6月18日的协议，将特定的信息技术和网络设备、知识产权及相关权利抵押给了Apex Enterprise Solutions (Singapore)。根据该安排，如果Speedmatrix未能履行某些合同义务，Apex将获得这些资产的担保。

马来西亚的公司记录显示，截至2026年11月11日，该财务安排仍然有效。

美国做空机构Culper Research在5月的一份报告中强调了这一财务联系。报告指称，Alibaba可能通过Apex输送了数十亿美元，为Megaspeed采购Nvidia芯片提供资金。

该研究公司已做空Nvidia股票，其报告暗示Alibaba向Apex提供了资金，而Apex可能已将其中大部分资金转交给Megaspeed，再由其分配给海外子公司。

Apex于2023年7月在新加坡注册成立，其注册地址位于Bras Basah路的Lazada One。该办公楼由Alibaba及其东南亚在线购物子公司Lazada Group租赁。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

新加坡会计与企业管制局 (ACRA) 的记录显示，Apex的直接控股公司是Cloud Intelligence (Cayman) Holding。

其最终控股公司是Alibaba Group Holding。该公司在开曼群岛注册成立，并拥有获取阿里巴巴中国利润的合同权利。

在截至2025年3月31日的财年经审计财务报表中，Apex将其业务活动描述为“提供采购活动”。

公司的记录还显示，Yuan Qian曾在2023年8月至2025年8月期间担任董事。

这个名字与前Alibaba高管Selina Yuan的中文名相符，后者曾负责阿里云在新加坡的国际业务。但ST尚未独立证实她就是Apex记录中提到的那位董事。

Apex的现任董事是Gong Zhengyuan、Zhu Bofu以及新加坡人Madelyn Kwang Yeit Lam，后者也担任公司秘书。

自2016年以来，Kwang也一直被列为阿里云（新加坡）的董事和秘书。她没有回应ST的询问。

Apex的审计师是PwC。当被联系时，一位发言人表示：“这涉及客户事务，因此我们无法置评。”

《金融时报》11月报道称，Alibaba是Megaspeed东南亚云服务业务的主要客户之一。

对于两家公司的商业关系性质，以及在Megaspeed接受调查后这些关系是否保持不变，Alibaba和Megaspeed均未回应ST的询问。

Megaspeed的海外网络

根据Megaspeed 2024年的财务报表，该公司在五个海外市场拥有七家子公司。这是其最新公开的记录。

其中三家在马来西亚：Speedmatrix、Megaspeed International和MSFusion。这三家都是私人有限公司。

Speedmatrix和Megaspeed International的业务被描述为云托管服务提供商。截至2024年底，MSFusion被归类为休眠公司，但根据卖方在2025年8月发布的交易所公告，该公司签订了一份价值2.632亿令吉（约合6460万美元）的协议，在柔佛州购买一块地皮用于建设一个数据中心。

Megaspeed还拥有Megaspeed (Thailand) 99.99%的股份和PT Megaspeed International Indonesia 99%的股份，这两家公司都从事云托管业务。

Megaspeed另外两家全资子公司分别位于澳大利亚和美国。

根据企业情报平台Sayari的记录，Megaspeed最近一次发货是向Speedmatrix运送了一批用于高性能图形处理单元的Nvidia基板，于2025年11月18日运抵。

Sayari的数据显示，Megaspeed货物的主要接收方是Speedmatrix和PT Megaspeed International Indonesia。

官方审查

Megaspeed因大量采购Nvidia的先进人工智能芯片而引起国际关注。其中一些芯片受到美国出口限制，旨在限制中国获得强大的计算技术。

美国当局因怀疑Megaspeed违反了美国芯片出口限制，于2024年底开始对其展开调查。

新加坡警方于2025年10月证实，他们正在就“涉嫌违反我国国内法律”对Megaspeed进行调查。

2026年10月下旬，该公司受到更多审视。当时有消息称，美国对Nvidia首席执行官Jensen Huang与Megaspeed前董事兼董事总经理Alice Huang（又名Huang Le）的密切关系感到担忧。

11月8日，Jensen Huang承认有婚外情。他于11月12日辞职。

Megaspeed位于海洋金融中心的办公室限制进入。ST于2025年10月探访时，该办公室没有任何活动迹象。当时一位租户告诉ST，这个办公室“一直以来”都是空的。

11月11日，ST探访了拥有Megaspeed的鲜为人知的新加坡公司Swiftdata的注册地址，发现该地址似乎由一家室内设计公司占用。该公司的联合创始人否认认识Swiftdata、Megaspeed或其任何关联公司。

ST无法联系到Swiftdata或其唯一董事Tan Yong Pong。Tan Yong Pong是在2023年Alice Huang离开董事会的当天被任命为Megaspeed的董事。

Megaspeed网站于11月12日发布声明称，公司已聘请一家美国律师事务所，“主导对其图形处理单元进行全面盘点，并独立核实其出口管制合规实践”。

该声明由Tan署名发布，他的签名为公司董事长兼首席执行官。《海峡时报》