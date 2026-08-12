边缘人工智能销售额飙升 Ambiq Micro第二季度净亏损收窄至710万美元

尽管季度业绩有所改善，但2026年上半年净亏损仍扩大至1730万美元

由于Ambiq大举再投资于其技术研发管线，运营成本持续对公司盈利造成压力。 图片来源：AMBIQ MICRO

【新加坡】Ambiq Micro于周三（8月12日）公布，其第二季度净亏损有所收窄。这得益于市场对其超低功耗人工智能芯片（即边缘人工智能芯片）的需求加速增长，推动公司收入大幅增长89.7%。

在截至6月30日的三个月里，这家无厂半导体公司录得净亏损710万美元，即每股亏损0.32美元；去年同期净亏损为850万美元，即每股亏损18.90美元。

尽管季度业绩有所改善，但Ambiq在2026年上半年的净亏损仍从2025年同期的1680万美元扩大至1730万美元，这反映了公司前期的巨额研发和运营投资。

尽管如此，在整个上半年期间，公司的营收增长势头依然强劲，净销售额从去年同期的3360万美元攀升75.5%至5900万美元。这主要得益于新产品的推出以及获得了更多全球主要客户的设计订单。

第二季度，公司的盈利能力指标有所改善，毛利润增长超过一倍，达到1530万美元，毛利率扩大490个基点至45%。公司将利润率的增长归因于客户转向其利润率更高的新产品线，从而提高了平均售价。

由于Ambiq大举再投资于其技术研发管线，运营成本持续对盈利造成压力。在本季度，受知识产权支出增加和技术人员增多的推动，研发费用同比增长58.9%至1410万美元。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

销售、一般和行政费用增长39.4%至990万美元，这反映了与收入增长挂钩的销售佣金有所增加，以及作为上市公司持续产生的合规成本。

截至本季度末，Ambiq持有的现金和现金等价物为3.668亿美元。公司在6月进行的后续发行募集了1.679亿美元的净收益，为其现金储备提供了支持。

为了扩大其国际影响力和优化资本结构，该公司于7月30日在新加坡交易所（SGX）主板完成了其普通股的第二上市。

在新交所上市的股票可与在纽约证券交易所上市的主要股票完全互换，这为公司在全球扩展其边缘人工智能业务的同时，提供了直接进入亚洲资本市场的渠道。