[新加坡] OpenAI董事长Bret Taylor于周三（11月18日）表示，Anthropic即将进行的首次公开募股标志着一个日趋成熟的人工智能市场，但整个行业的投机性投资激增也正在制造风险。

[新加坡] OpenAI董事长Bret Taylor于周三（11月18日）表示，Anthropic即将进行的首次公开募股标志着一个日趋成熟的人工智能市场，但整个行业的投机性投资激增也正在制造风险。

Taylor同时也是企业人工智能公司Sierra的联合创始人兼首席执行官，他对Anthropic的上市举措表示欢迎，并称此举将让更多投资者能够参与到人工智能的增长中来。

“我认为Anthropic上市是件好事，”他在新加坡金融科技节的间隙接受《商业时报》采访时表示。

作为人工智能大语言模型Claude的创建者，Anthropic定于周四在纳斯达克首次亮相，这可能成为历史上规模最大的科技公司上市之一。该公司的目标估值约为1.4万亿美元。

OpenAI也已表露出明年可能上市的意向，Taylor指出，上市是“OpenAI未来显然会考虑的事情”。

他表示，人工智能技术所有权的扩大“展示了整个市场的成熟度”。“因此，我真心为Anthropic的同仁们达到这一里程碑感到高兴。”

OpenAI也已表露出明年可能进行首次公开募股的意向。 路透社

与此同时，Taylor承认该行业正在经历一场投资泡沫，尽管他仍然坚信人工智能将产生巨大的经济价值。

“我们正处于泡沫之中——也就是说，市场上不仅有聪明的钱，也有愚蠢的钱，但我们正在创造真正的经济价值，”他说道。他补充说，对于投资者而言，机遇和挑战在于如何辨别稳健的投资与那些承担过高风险的投资。

泡沫担忧

Taylor指出，人工智能基础设施投资的迅速扩张，已经造成了类似于互联网泡沫时期的状况。当时，尽管互联网热潮催生了Amazon等科技巨头，但许多公司也倒闭了。

他补充说，人工智能可能会走上类似的道路，一些公司可能会失败，尽管该技术具有更广泛的潜力。

他将当前的人工智能热潮与此相提并论，指出一些投资者和公司“承担了大量风险并使用了大量杠杆”。

他表示，较为脆弱的企业包括那些专门为其他人工智能公司服务的公司，以及那些通过债务融资建立独立数据中心的公司。

尽管如此，Taylor表示，目前存在“算力短缺”问题，而市场上占主导地位的供应商则加剧了这一状况。

“数据中心不够，电力也不够，”他在新加坡金融科技节的一场炉边谈话中表示。“人工智能技术栈的几乎每个环节都供应稀缺。”

他敦促各国将数据中心和算力生产视为能够最终推动经济增长的关键资源。“就像能源一样，我们永远都不够用，”他说道。“我只希望我们能建得越来越多。”

盈利能力与其他人工智能风险

随着人工智能巨头可能上市的前景日益临近，市场观察人士对这些公司的盈利路径提出了疑问。

Taylor拒绝透露OpenAI实现盈利的时间表，他表示：“很显然，谈论我们的财务数据是不合适的。”

然而，他将模型制造商的经济模式分为两部分：一是模型训练完成后销售所获得的利润，二是训练模型的固定成本。他说：“我认为这其中有一条发展成为非常健康业务的切实可行之路。”

Taylor表示，OpenAI的使命是确保人工智能“造福全人类”。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

Taylor重申，OpenAI“不仅仅是为了盈利”，并指出公司的使命是确保人工智能“造福全人类”。

除了金融风险，Taylor认为未来12到18个月可能是一个网络安全漏洞加剧的时期，因为恶意行为者可能会利用人工智能来攻击现有系统中的弱点。

他指出，人工智能使得识别和利用漏洞变得更加容易，而公司往往无法跟上修补其系统的需求速度。

他指出：“一个令人不安的事实是，所有这些漏洞在人工智能出现之前就已存在，人工智能只是让它们暴露了出来。制造混乱比修补系统更容易。”

他强调，公司必须对其部署的人工智能代理的行为负责。“我认为人工智能是一种工具，所以如果一家公司使用人工智能，我认为他们就应该负责，就像员工做错事一样，”他说道。“我不认为使用人工智能会改变责任归属。”

尽管存在风险，Taylor预计行业在18到24个月后会处于更有利的位置，因为由人工智能驱动的防御能力将会发展起来，帮助企业加强网络安全。

应对芯片出口问题

当被问及对最新的美国芯片出口管制有何看法时，Taylor表示，这些措施不太可能从根本上使Sierra在新加坡及更广泛地区的业务复杂化。

Sierra是一家企业级对话式人工智能公司，利用人工智能代理处理客户服务。他说：“我确信它在细微之处会有影响，但在宏观层面上则不会。”

根据美国的新规定，向新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西出口先进人工智能芯片将需要许可证。 照片：路透社

根据周一宣布的新规定，向新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西出口先进人工智能芯片将需要许可证。

尽管如此，Taylor告诫说，这些措施仍然是新的，其全部影响尚不确定。

当被问及这些限制是否会使受影响国家在人工智能领域处于劣势时，他回答说：“我不这么认为。”他认为，虽然计算能力仍然是人工智能最大的制约因素之一，但瓶颈不仅限于芯片，还涉及电力和数据中心基础设施。

他相信这些限制可能会刺激创新，包括需要更少计算资源的新型人工智能模型架构，以及芯片制造业产业群的替代方案。

“我确实认为限制能催生创新，”他说道。

对于土地和电力资源短缺的新加坡，Taylor建议“从第一性原理出发”来应对这些挑战，首先是解决电力需求。

他建议将核聚变作为一种潜在的解决方案，并指出这“还需要一段时间，但可能比我们想象的要短”。不过，他告诫说，这样的技术进步不会一帆风顺。

“我不认为这能一蹴而就，也不认为这很容易，”他说道。