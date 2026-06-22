The Business Times
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Info-Tech Systems希望借助客户的海外扩张实现未来增长

公司希望跟随客户扩张至印度尼西亚、菲律宾和越南，以提高客户粘性

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Mon, Jun 22, 2026 · 07:00 AM
    • Info-Tech Systems 设有一家学院，旨在把握对人工智能培训的需求。
    • Info-Tech Systems 设有一家学院，旨在把握对人工智能培训的需求。
    • Info-Tech Systems 设有一家学院，旨在把握对人工智能培训的需求。 照片来源：《商业时报》资料图
    • Info-Tech Systems 设有一家学院，旨在把握对人工智能培训的需求。 照片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】软件即服务（SaaS）业者 Info-Tech Systems 认为，公司未来的增长将来自客户的海外扩张。同时，公司也计划在现有市场实现增长的同时，增加其软件产品组合。

    这家专注于中小型企业（SME）的纯软件供应商，其人力资源管理系统（HRMS）、会计及客户关系管理软件服务均采用经常性订阅收入模式。

    该公司起步于新加坡，现已将其商业模式复制到马来西亚、香港和印度。2025年，几乎所有市场都实现了双位数的收入增长。

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    ToplineInfo-Tech Systems

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