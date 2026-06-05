联想的3D扫描技术专为国际足联世界杯打造，但其真正价值可能在于视频游戏

其人工智能聊天机器人发布时将采用空白战术手册，但3D扫描技术或能创造价值数十亿美元的知识产权产品线。

业内人士表示，联想在赛场上的数据收集业务，可以为将利润丰厚的视频游戏市场商业化提供必要的资产库。 图片来源：LENOVO

[苏黎世] 联想新款ChatGPT式的战术聊天机器人，被宣传为其在本月国际足联世界杯技术方案的核心。本届世界杯将于周四（6月11日）在墨西哥城开幕。

然而，一个真正的商业金矿可能在别处：大约1200个超逼真的球员数字分身，这可能让国际足联这个世界足球管理机构，在价值数十亿美元的全球视频游戏市场中获得优势。

自2022年Electronic Arts (EA)在一场激烈纠纷后，从其旗舰视频游戏中放弃“Fifa”命名授权以来，该世界足球管理机构已损失了数亿美元的授权收入。

现在，这已演变成一场数字资产的军备竞赛。EA收购了光学追踪公司Tracab，为其新更名的《EA Sports FC》游戏构建自己的立体数据；与此同时，国际足联主席Gianni Infantino也誓言要推出一个与之抗衡的视频游戏系列。

业内人士推测，联想在赛场上的数据收集工作可以提供必要的资产库，或至少是技术支架，来帮助实现这一承诺。

在这家科技巨头的人工智能高级经理兼解决方案架构师Valerio Rizzo的带领下，公司正采用机器学习方法，扫描参加世界杯的48支球队中的1200多名球员。

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联想新技术生成的3D虚拟化身，能提供精确到1毫米的球员扫描副本。 图片：LENOVO

通过直接部署到各球队大本营的28台扫描仪，这个计算量巨大的流程大约需要三小时才能渲染一个虚拟化身，并能捕捉到特定的身体质量、肌肉结构甚至单根发丝。

这些新的3D扫描图像将取代目前在半自动越位审查中使用的通用灰色虚拟化身。

联想高级产品经理Alvaro Perez在四月于苏黎世接受《商业时报》采访时证实，公司将在今年九月前评估赛后虚拟现实和视频游戏的整合应用。

但联想严格作为端到端解决方案提供商，并不会拥有底层的知识产权（IP）。在五月的一次线上简报会上，Rizzo博士表示，公司对其生成的利润丰厚的3D网格或点云数据不持有任何所有权。

“我们不拥有任何东西。（所有）权利都保留在原始所有者手中，”他说。“我们只提供服务和产品……我们不保留任何数据。”

因此，将该数字孪生管道商业化的最终障碍很可能是法律问题，而非技术问题。

由于球员的肖像权受到全球工会和商业机构的严格保护——这与EA推出其热门大学橄榄球游戏时所需的复杂的OneTeam Partners谈判如出一辙——国际足联未来可能会面临一些棘手的董事会斗争。

首日人工智能能力有限

尽管3D扫描将构建未来的商业资产，但即时应用的场上人工智能工具将面临严格限制。

联想备受推崇的战术聊天机器人“Fifa AI Pro”，使用了来自一家未公开的国际足联“商业伙伴”的核心生成式人工智能引擎。该工具旨在为球队分析师普及数据，但在6月11日锦标赛开始时，它基本上将是“盲目飞行”。

联想为2026年世界杯创建了一款ChatGPT式的战术生成式人工智能聊天机器人“Fifa AI Pro”。 图片：LENOVO

Perez表示，为防止人工智能产生不正确的见解或“幻觉”，该工具被限制访问世界杯本身以外的历史数据集。

这意味着，由于无法访问地区预选赛或欧洲国家联赛的数据，该工具对于备战关键揭幕战的球队来说几乎没什么用处。

此外，科技和体育界高管一致认为，高保真度的3D虚拟化身不会完全自动化裁判工作。

由运动员支持的风险投资公司The Players Fund的企业风险投资主管Andy Marston指出，人工智能擅长处理像越位这样的客观判罚，但在处理像铲球力度这样的主观判罚时可能会遇到困难。

联想体育和娱乐总监Santiago Manso也同意，人类必须是最终的决策者——实际上是充当了避雷针，来承担数百万美元奖金波动所带来的责任。

最终，人工智能的短期影响将取决于它在场上辅助裁判的表现。但Marston表示，随着联想准备在九月进行赛后评估，真正的财务回报可能会在世界杯终场哨声吹响很久之后，通过视频游戏等其他用途体现出来。