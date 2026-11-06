M1遭遇数据泄露
支付卡详情、财务或银行信息以及客户账户访问权限未被泄露
- 被泄露的数据包括客户姓名、身份证信息、出生日期、手机号码、电邮地址以及住址。 照片：商业时报资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】本地电信公司M1周五（11月6日）表示，公司于10月30日遭遇了一起数据泄露事件，被泄露的数据包括客户姓名、身份证信息、出生日期、手机号码、电邮地址和住址。
该电信公司表示，客户的支付卡详情、财务或银行信息以及账户访问权限均未被泄露。公司补充说，此次泄露事件现已得到控制。
M1并未透露受影响的客户数量。
该公司的服务和业务运营在整个事件中未受影响，并将通过电子邮件或信函通知受影响的客户。
公司表示：“M1非常重视客户所委托信息的安全和保密性，并一直与有关当局和第三方专家密切合作，对事件进行持续调查。
“我们鼓励客户在回应未经请求的电话、信息或电子邮件时保持警惕并谨慎行事。”
M1补充道，客户应通过官方渠道核实联系他们的人的身份。
个人数据保护委员会在周五回复媒体询问时表示，已知晓此事件并正在进行调查。
《海峡时报》已联系M1以获取更多信息。 《海峡时报》
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