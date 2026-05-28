游戏玩家叫苦连天，槟城芯片制造商喜迎需求飙升

自2024年以来，由于生产商转向以满足巨大的需求，全球内存芯片短缺问题进一步加剧。

位于槟城州峇都加湾的Micron工厂，是这家内存芯片巨头在马来西亚最大的设施。 图片来源：MICRON

【乔治市】去年12月，马来西亚主办了由三星赞助的《反恐精英2》锦标赛，旨在寻找该地区在这款热门视频游戏中的顶尖电竞战队。为确保赛事达到最佳表现，主办方Orange Esports采购了20台顶级游戏电脑。

然而，在这场多人第一人称射击游戏锦标赛的最后一颗“子弹”刚射出不久，这20台电脑就以七折的折扣价被挂牌出售。

Orange Esports的老板Frank Ng告诉《海峡时报》（ST），这些电脑价格极其昂贵，“我们甚至没有抓住这个机会来升级我们的网吧”。

由于电脑价格飙升，新采购的成本过高，该公司已搁置升级网吧的计划，并将此计划推迟至2027年或更晚。

自2024年以来，全球内存芯片短缺问题日益恶化。原因是生产商纷纷转向，以满足对人工智能（Artificial Intelligence）贪婪且利润更丰厚的需求，这种需求已导致全球数据中心如雨后春笋般涌现。

在马来西亚，到2026年，部分消费级随机存取存储器（RAM）和其他存储设备的价格相较一年前已上涨超过一倍，导致电脑和智能手机价格上涨高达50%。

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科技爱好者将这场全球内存芯片短缺戏称为“RAM末日”（RAMpocalypse）或“RAM决战”（RAMageddon）。

尽管消费者叫苦不迭，但由人工智能驱动的内存市场繁荣却为马来西亚的半导体产业带来了意外之财。2025年，用于电子产品的集成电路（芯片）出口额增长了24%以上，达到3890亿林吉特（约合1250亿新元）。

马来西亚半导体行业协会主席Wong Siew Hai在4月份向《海峡时报》表示，用于人工智能系统的前沿芯片——高带宽内存（HBM）的需求如此强劲，除非有更多产能投产，否则新订单可能要到2028年才能完成。

他补充道：“我们认为这种趋势不会消失，目前没有任何迹象表明它会结束。”

人工智能需求提振芯片出口

马来西亚半导体行业的大部分业务集中在封装和测试等后端环节，这使得该国在全球半导体供应链中占据了约八分之一的份额。这些企业大多位于被誉为“东方硅谷”的槟城。它们合计占马来西亚电气与电子（E&E）产品出口总额的60%以上。

电气与电子产品包括电脑、电信设备和光纤组件。2025年，该行业的出口增长了18%，而马来西亚的总出口增长率为6.5%。

7120亿林吉特的电气与电子产品出口额占1.6万亿林吉特出口贸易总额的近一半。其中，集成电路占出口的四分之一，是最大的贡献者。

到2026年第一季度，增长进一步加速，同比增长26.7%，而整体出口的同比增长率为12.7%。

UWC副首席执行官Matin Ng告诉《海峡时报》，得益于人工智能的热潮，公司的订单额已从2024年的不足1.5亿林吉特增至次年的1.8亿林吉特。需求持续攀升，截至2026年中期，订单额已达到2.5亿林吉特。

他说：“现在任何与人工智能相关的业务都表现得非常好，内存是其中的重要组成部分。我们的客户分享的预测数据显示，需求将出现巨大飞跃，以至于我们不得不将部分制造业务分包给本地供应商。”

即使是快速扩张也仍然不够。为了满足日益增长的需求，UWC不得不培训和支持槟城规模较小的供应商，同时还将业务扩展到北部的霹雳州和邻国泰国。这家马来西亚公司是一家综合性工程支持服务提供商，主要服务于半导体、生命科学和医疗器械行业，并于2019年中在该国证券交易所上市。

UWC并非个例。自2018年以来，槟城工业园区的许多公司都投入了大量现金——并承担了债务——以提高产能。

这轮扩张始于美国总统Donald Trump第一个任期内与中国的贸易紧张时期，这促使企业将供应链从中国分散出去，从而使槟城等电子中心受益。他于2025年开始的第二个任期内出现了更高的关税和其他贸易壁垒，但到目前为止，半导体似乎得到了豁免。

这些并非是唯一惠及马来西亚芯片行业的“黑天鹅”事件。全球疫情带来了另一波提振：从2020年到2022年，新冠疫情期间的封锁措施，以及远程办公的普及，推动了消费电子产品需求的飙升。

UWC的Ng博士说：“你知道槟城人做生意的方式吗？非常保守，总是保持净现金状态。但现在我的现金流是负的，因为我的订单量一直在强劲增长，而我们仍在寻求更多扩张机会。”

马来西亚的芯片行业，特别是槟城，正在利用新冠疫情和Trump第一个总统任期内建立的基础，抓住由人工智能驱动的新一轮内存需求机遇。

根据槟城州投资促进机构InvestPenang的说法，“特朗普1.0”时代和新冠疫情导致的需求激增，促使“许多公司改革和重组其供应链及产能”。

InvestPenang首席执行官Loo Lee Lian在4月份告诉《海峡时报》：“这些企业在过去五到七年里已经完成了扩张和重组。”

内存巨头重注槟城

全球内存市场由少数几家公司主导，其中有几家在槟城拥有重要业务。

全球最大的硬盘制造商之一Western Digital（与Seagate齐名）自1973年以来一直在马来西亚开展业务，并与其前子公司Sandisk在十多年前一同进驻槟城。与此同时，与三星和SK Hynix并称内存“三巨头”之一的Micron，自2018年以来在槟城积极扩张，业务占地面积已超过14.5万平方米。

据2025年报道，Micron在五年内投入超过20亿林吉特，与700多家供应商合作，建立了一个本地供应商网络。

由于土地和劳动力资源有限，快速的增长迫使槟城当局在引进投资方面变得更加挑剔。

据Datuk Loo称，这些主要企业也带来了它们的供应链，进一步深化了槟城的产业生态系统，以至于当局必须“谨慎选择引进的项目”，以优化土地利用。

她说：“如果有一个项目说需要100英亩土地和2万名直接劳动力——我们对此必须非常谨慎。我们的一个重要标准是自动化，以减少人力需求。”

这反映了芯片行业的强劲需求，也让槟城以外的公司受益。封装和测试服务提供商Unisem已将其业务从霹雳州的基地扩展到中国，其人工智能和数据中心业务销售额占比已从2024年之前的个位数增长到如今的近五分之一。

部分设施已接近满负荷运行。但该公司仍有扩张空间：其位于务边（Gopeng）的新厂区的洁净室已准备好安装设备，并且还有额外的土地可用于建设另一座工厂。

Unisem首席运营官Kevin Khoo在谈到2023年底建成的务边厂区时告诉《海峡时报》：“在新冠疫情最严重的时候，我们进行了扩张，因为我们现有的工厂已经非常拥挤了。”

疫情促使像Unisem这样的公司扩大产能，使它们在应对当前由人工智能驱动的需求激增时处于更有利的地位。

Datuk Seri Wong说：“从新冠疫情中得到的教训是，如果我当时有备用空间，我就能抢占市场份额。后来，大家都在扩张。在槟城，打桩机一度供不应求，你都得排队等候。”

他补充说，为了节省时间，一些制造商甚至在敲定交易之前就在已购土地上“先打好地基”，“因为这最耗时”。

“一旦建筑基础设施完成，设备可以等到你准备好再进场。你仍然可以在六个月内交付（产品）。”

对于槟城的半导体产业而言，多年来由新冠疫情中断和供应链转移驱动的扩张，使其在应对最新一轮热潮——即全球人工智能建设竞赛——时，处在了异常有利的位置。《海峡时报》

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