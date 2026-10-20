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内部备忘录：Qualcomm将在全球范围内进行以绩效为导向的裁员

该公司股价在2026年仅上涨1.5%

Sharon Lee

Published Tue, Oct 20, 2026 · 10:13 PM
    • 由于消费电子产品销售下滑，以及存储芯片价格飙升对关键市场需求的压力，Qualcomm今年受到了冲击。
    • 由于消费电子产品销售下滑，以及存储芯片价格飙升对关键市场需求的压力，Qualcomm今年受到了冲击。 照片：REUTERS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    路透社看到的一份备忘录显示，Qualcomm首席执行官 Cristiano Amon 于周一（10月19日）在备忘录中告诉员工，公司将在年度员工评估后，进行一次全球性的“以绩效为导向的裁员”，相关通知将于11月开始发出。

    Amon 表示，此次裁员旨在建立“更强大的绩效文化”，并解决公司“持续未达到预期”的情况。

    该备忘录没有说明将有多少职位受到影响，路透社也无法立即确定此次裁员的规模。

    Qualcomm没有立即回应置评请求。截至去年9月，该公司在全球约有52,000名员工，其中大部分为全职员工。其财年通常在9月底结束。

    作为全球最大的智能手机芯片制造商之一，Qualcomm今年因消费电子产品销售下滑而受到冲击，同时，存储芯片价格的飙升也对关键市场的需求造成了压力。

    其股价在2026年仅上涨了1.5%，相比之下，基准的标普500指数 (S&P 500) 同期涨幅超过12%，费城半导体指数的涨幅更是接近60%。

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    周二早盘交易中，该股下跌约0.5%。

    在7月底发布的最新财报中，Qualcomm预测其季度利润将低于预期，并表示来自 Apple 产品的收入下降速度将快于预期。但公司同时预示，到2027财年，其数据中心和其他非手机业务的增长将足以抵消这部分收入损失。

    随着公司向快速增长的人工智能（AI）数据中心市场扩张，其预计到2027财年，大部分芯片销售将来自智能手机以外的业务。

    Amon在备忘录中表示，公司在进行裁员时将综合考虑业务重点、组织需求、技能和专业知识等因素。

    他写道：“随着我们业务的扩张，我们所需要的能力和技能也在增加。我们必须将合适的人才安排在合适的岗位上，这样他们才能发挥出最佳水平，公司也才能继续取得成功。” REUTERS

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