全球芯片股抛售潮加剧，新加坡半导体股持续下滑

AEM Holdings、CSE Global、UMS Integration和Frencken股价跌幅均超过5%

尽管荷兰芯片巨头ASML业绩向好，但全球芯片股的抛售潮仍在加剧。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡讯】尽管荷兰巨头ASML业绩向好，但随着全球芯片股抛售潮加剧，新加坡半导体股已连续第三日遭遇抛售。

AEM Holdings 的股价周四（10月15日）再度下跌，截至上午11时05分，一度下跌8.9%至8.90新元。 UMS Integration 正进行除息交易，季度股息为0.01新元，其股价在同一时间下跌了8.5%至2.37新元。

跌势同样蔓延至 CSE Global ，其股价在上午11时10分下跌7.8%至0.94新元。 Frencken 的股价也遭受重创，于上午9时23分一度下跌6%至2.21新元。

备受关注的费城半导体指数周三下跌4.3%，过去六个交易日累计下跌12%，创下17个月来最长的连跌纪录。截至周三，该半导体股指的市值已蒸发1.6万亿美元，其中超过一半的成份股在这六天内跌幅至少达到10%。

瑞银全球财富管理（UBS Global Wealth Management）股票业务全球主管Ulrike Hoffmann-Burchardi在周三的一份报告中表示：“我们认为，最近这轮下跌更多的是一次预期调整，而非人工智能投资故事的基本面出现了破裂。”

AEM的客户Intel在过去六个交易日中下跌了13%，与此同时，亚洲芯片巨头也遭受了亏损。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

韩国存储芯片制造商SK Hynix在纳斯达克市场的股价下跌超过6.1%，而其中国同行长鑫存储（CXMT）周四上午的跌幅接近5%。

尽管如此，ASML公布强劲的第三季度业绩后，欧洲股市周三小幅上涨，这让担忧人工智能（AI）需求的欧洲投资者感到安心。这家荷兰芯片制造商表示，客户已开始为其2029年和2030年的先进芯片制造设备下订单，此后其股价上涨了1.2%。

该公司周三报告称，其净利润同比增长了一倍多，并第三次上调了其2026年年度营收预测。

美国芯片制造商Broadcom的首席执行官Hock Tan周一也将投资者对人工智能的情绪比作赌博，并警告称该行业正面临资金紧缩的困境。