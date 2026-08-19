资产货币化与资产负债表强劲，标普将新电信评级上调至“A+”

评级机构预计，该电信公司将在2028财年底前完成其资产回收计划中剩余的22亿新元。

该信用评级机构将该公司的高级无抵押票据发行评级从“A”上调至“A+”，并将其担保次级永续证券的评级从“BBB”上调至“BBB+”。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】标普全球评级于周三（8月19日）将新电信 (Singtel) 的评级从“A/A-1”上调至“A+/A-1”，理由是该公司积极的资产回收计划推动了其资产负债表的改善和财务灵活性的增强。

该信用评级机构还将该公司的高级无抵押票据发行评级从“A”上调至“A+”，并将其担保次级永续证券的评级从“BBB”上调至“BBB+”。展望为稳定。

标普指出，定期的资产货币化和预期的盈利复苏将使新电信能够维持其资产负债表的强劲势头，即便公司在未来12至24个月内面临较高的资本支出（capex）和增加的股东分配。

新电信的调整后债务在2026财年底降至75亿新元，较2021财年底123亿新元的峰值大幅下降。

与此同时，其调整后的债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率在同期内从2.5倍改善至1.7倍。标普预计，该杠杆指标在未来24个月内将保持在两倍以下。

自2022财年以来，新电信通过资产货币化获得了超过120亿新元的收益，其中包括脱售其在印度Bharti Airtel和泰国Gulf Development的少数股权、电信塔、亏损业务以及其Comcentre办公楼物业。

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该评级机构预计，新电信将在2028财年底前完成其当前90亿新元资产回收计划中剩余的22亿新元。

盈利反弹，资本支出增加

标普预测，新电信的调整后EBITDA将在2027财年反弹至55亿至57亿新元之间，高于2026财年的45亿新元。

该预测考虑了其澳大利亚子公司Optus的监管和补救成本下降，以及来自泰国联营公司Advanced Info Service和Gulf Development约7亿新元的特别股息。

改善的现金流将支持新电信的“价值实现”计划。在股息和一项20亿新元的股票回购计划的推动下，预计股东分配将在2027和2028财年每年增至41亿至43亿新元，高于2026财年的33亿新元。

资本支出也计划在2027财年增至29亿至31亿新元，高于2026财年的25亿新元。其中大部分将用于新加坡和澳大利亚的网络投资，同时也将加速在数据中心、卫星基础设施以及人工智能云服务（如GPU即服务）等方面的增长举措。

运营逆风

尽管主要受其Digital InfraCo和NCS部门的推动，新电信的核心业务基本面预计将有所改善，但由于Simba Telecom与M1的合并计划终止导致行业整合停滞，其在新加坡的业务面临着持续的价格压力。

标普指出，新加坡的每用户平均收入已从2020财年的30新元下降至2026财年的23新元。

在澳大利亚，Optus继续面临来自竞争对手TPG Telecom的挑战，以及其2025年网络中断事件带来的持续成本压力，不过预计这些影响将被全行业范围的价格上涨和成本削减措施所抵消。

新电信的投资组合提供了进一步的潜在财务灵活性。对Optus少数股权的潜在货币化，或进一步平衡其在Bharti Airtel的持股——其中三个百分点的差距代表着超过50亿新元的价值——可能会在未来带来巨额的现金注入。

标普警告称，如果新电信的债务与EBITDA比率持续超过两倍，其评级可能会被下调。这可能由激进的股东分配或增长支出引发，而没有伴随相应的运营现金生成和资产货币化的增长。

相反，如果公司承诺实行一项能将其杠杆率保持在1.5倍以下的财务政策，则其评级有可能获得上调。

新电信股价在周二下跌0.5%（即0.02新元），收于4.44新元。