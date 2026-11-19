该投资将用于加速扩张和技术开发，并加强系统建设

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[新加坡] 65 Equity Partners (65EP) 于周四（11月19日）宣布，已投资瑞典超级跑车制造商 Koenigsegg Automotive。

虽然此次交易的金额并未披露，但 65EP 将通过新发行和现有股份的组合来收购股权，从而成为 Koenigsegg 的少数股东。

现有股东 Chieftain Capital Management 也将在本轮融资中对该公司进行投资。

这家总部位于纽约的投资公司的联席首席执行官兼董事总经理 Thomas Stern 表示：“我们相信，这项得到加强的合伙业务将有助于 Koenigsegg 在未来几年充分发挥其潜力。”

该超级跑车制造商的创始人 Christian von Koenigsegg 将继续担任大股东，并以首席执行官的身份领导公司，推动其长期战略、创新和产品发展。

这笔新投资将用于加速扩张和技术开发，并加强 Koenigsegg 的系统建设。

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根据其年度报告，该公司在2025年完成了65辆汽车的生产，创下了年度产量纪录。

由淡马锡 (Temasek Holdings) 支持的 65EP 将利用其全球网络和经验，为 Koenigsegg 的管理团队提供支持。据三月份的媒体报道，这包括未来的战略选择，例如 Koenigsegg 曾提到正在考虑的潜在公开上市。

65EP 合伙人 Alex Stirling 表示：“随着该公司提高产量并巩固其技术领先地位，我们看到了巨大的商机。”

Koenigsegg 报告称，2025年的收入为1.55亿欧元（1.701亿美元），自2022年以来年均增长80%。

这家豪华超级跑车制造商表示，需求持续供不应求，其积压的订单已排至数年后；所有车辆在投产前均已售罄。

Koenigsegg 生产的汽车数量极为有限，集卓越性能、先进技术和独特性于一身。该公司在全球拥有约800名员工，并在瑞典的Angelholm进行生产。

von Koenigsegg 表示：“这项合伙业务为我们实现宏伟目标提供了额外资源，同时保留了定义 Koenigsegg 的企业家精神和工程自由。”