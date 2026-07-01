获 Temasek Holdings 支持的 Foundation Healthcare 寻求通过主板首次公开募股募集2.42亿新元

此次发行包括近1.626亿股，发行价为每股0.76新元

Foundation Healthcare 首席执行官 Liaw Yit Ming 指出，此次拟议的上市将为公司进行战略性收购提供额外资源。 图片来源：FHH

【新加坡】私人医疗保健集团 Foundation Healthcare Holdings (FHH) 于周三（7月1日）表示，正寻求通过在新加坡交易所 (SGX) 主板的首次公开募股 (IPO) 募集2.42亿新元。

此次发行所筹集的净收益将主要用于投资和收购新加坡的专科诊所和医疗中心；支持在新市场的扩张计划；以及用作一般企业和营运资本。

该医疗保健公司表示，此次发行包括近1.626亿股，每股定价0.76新元。

其中，约1.534亿股为国际配售，920万股供新加坡公众申购。

按发行价计算，Foundation Healthcare 上市后的市值将达到约10亿新元。

该集团表示，已获得10名基石投资者总计约1.18亿新元的认购承诺。

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新加坡的公开发售部分预计将于周三晚上9点开始，并于7月6日中午12点截止。

该股预计将于7月8日上午9点在新加坡交易所主板挂牌交易。

OCBC 和 UBS Singapore 是此次发行的联席发行经理。

此外，Jefferies Singapore、OCBC、UBS Singapore、DBS 和 UOB 是此次发行的联席账簿管理人和承销商。

Foundation Healthcare 首席执行官兼执行董事 Liaw Yit Ming 表示：“我们相信，Foundation Healthcare 处于有利位置，将受益于长期的医疗保健趋势，包括专科医生主导的护理需求增长、对可负担私人医疗保健的需求增加，以及向门诊医疗保健服务模式的转变。”

他补充说，此次拟议的上市将提供额外资源，以进行“战略性收购”、扩展医疗保健基础设施和技术能力，并支持公司下一阶段的增长。

新加坡私人专科医疗保健领域的机遇

在备考基础上，该集团2025财年实现收入2.659亿新元，同比增长32%。

同样在备考基础上，该财年调整后的息税折旧摊销前利润 (Ebitda) 为9910万新元，同比增长33%。

在2025财年，按收入计算，FHH 在新加坡私人专科市场中占有7.2%的份额；截至2025年12月31日，其专科医生数量占新加坡私人医疗专科医生总数的4.4%。

该公司表示，尽管已具备一定规模，但相信在新加坡“分散的私人专科医疗保健市场”中仍存在机遇。

Foundation Healthcare 成立于2023年，获得了 SeaTown Private Capital Master Fund 的1.5亿新元投资支持。

SeaTown 是一家投资管理公司，由 Temasek Holdings 间接拥有。

该公司最初通过收购新加坡分散的独立诊所起步。将这些诊所整合到统一平台下，不仅带来了规模经济效应，也使医生们从行政负担中解脱出来。

截至3月31日，这家总部位于新加坡的集团旗下拥有108名医疗专家，涵盖16个专科领域，分布于74家专科诊所和四个医疗中心，即 Foundation Ambulatory Centre (Novena) 和 Foundation Ambulatory Centre (Orchard)；此外还包括一个名为 Foundation Imaging 的放射与影像中心，以及一个以 Care IVF 品牌运营的生育中心。