淡马锡旗下资产管理公司 Azalea、SeaTown 和 Seviora Capital 将于2027年合并
富敦基金管理 (Fullerton Fund Management) 和 InnoVen Capital 将继续作为集团内的独立法律实体运营
- Seviora 预计，此次整合将为客户、合作伙伴和员工创建一个联系更紧密、更无缝的平台。 图片来源：BT 档案图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】三家与淡马锡 (Temasek) 相关的资产管理公司——Azalea Investment Management、SeaTown Holdings International 和 Seviora Capital——将于2027年1月1日起合并。
淡马锡旗下的主要资产管理平台 Seviora Holdings 在周四（10月8日）的一份声明中表示，将把这三家公司整合至一个统一平台，并采用统一的运营模式，以帮助投资者更好地利用其全面的投资能力。
Seviora 首席执行官 Gabriel Lim 表示：“合并成一个统一平台是理所当然的下一步。这一举措能让客户通过单一合作关系，更便捷地利用我们广泛的投资能力，也让我们能够对人才、研究和技术进行更多投资。”
此举正值新加坡大力提升其在资产管理领域的竞争力之际。
该公司指出，Seviora 集团也正在进行品牌评估，更多细节将“在适当时候公布”。
Seviora 预计，此次整合将为客户、合作伙伴和员工创建一个联系更紧密、更无缝的平台，并有助于寻求新的增长机会。
整合完成后，合并后的业务预计将以 Seviora 的名义运营。
Gabriel Lim 将继续担任 Seviora 首席执行官，Yeo Hong Ping 担任首席运营官。Azalea 现任首席执行官 Chue En Yaw 将负责 Seviora 的全球基金解决方案业务，而 SeaTown 现任主管 Patrick Pang 将负责 Seviora 的私募资本业务。
富敦基金管理 (Fullerton Fund Management) 和 InnoVen Capital 不受此次整合影响，将继续作为该资产管理集团内的独立法律实体运营。
SEE ALSO
Seviora 成立于2020年，旨在将广泛的多资产和多策略投资专长汇于同一平台之下。
在该控股公司旗下的资产管理公司中，Azalea 专注于私募股权；富敦基金管理的专长领域包括股票、固定收益、另类投资和资金管理；InnoVen 为风险投资公司支持的高增长创新企业提供债务资本；而 SeaTown 则着眼于该地区的专业私募股权和私募信贷机会。
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