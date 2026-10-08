淡马锡旗下资产管理公司 Azalea、SeaTown 和 Seviora Capital 将于2027年合并

富敦基金管理 (Fullerton Fund Management) 和 InnoVen Capital 将继续作为集团内的独立法律实体运营

Seviora 预计，此次整合将为客户、合作伙伴和员工创建一个联系更紧密、更无缝的平台。 图片来源：BT 档案图

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【新加坡】三家与淡马锡 (Temasek) 相关的资产管理公司——Azalea Investment Management、SeaTown Holdings International 和 Seviora Capital——将于2027年1月1日起合并。

淡马锡旗下的主要资产管理平台 Seviora Holdings 在周四（10月8日）的一份声明中表示，将把这三家公司整合至一个统一平台，并采用统一的运营模式，以帮助投资者更好地利用其全面的投资能力。

Seviora 首席执行官 Gabriel Lim 表示：“合并成一个统一平台是理所当然的下一步。这一举措能让客户通过单一合作关系，更便捷地利用我们广泛的投资能力，也让我们能够对人才、研究和技术进行更多投资。”

此举正值新加坡大力提升其在资产管理领域的竞争力之际。

该公司指出，Seviora 集团也正在进行品牌评估，更多细节将“在适当时候公布”。

Seviora 预计，此次整合将为客户、合作伙伴和员工创建一个联系更紧密、更无缝的平台，并有助于寻求新的增长机会。

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整合完成后，合并后的业务预计将以 Seviora 的名义运营。

Gabriel Lim 将继续担任 Seviora 首席执行官，Yeo Hong Ping 担任首席运营官。Azalea 现任首席执行官 Chue En Yaw 将负责 Seviora 的全球基金解决方案业务，而 SeaTown 现任主管 Patrick Pang 将负责 Seviora 的私募资本业务。

富敦基金管理 (Fullerton Fund Management) 和 InnoVen Capital 不受此次整合影响，将继续作为该资产管理集团内的独立法律实体运营。

Seviora 成立于2020年，旨在将广泛的多资产和多策略投资专长汇于同一平台之下。

在该控股公司旗下的资产管理公司中，Azalea 专注于私募股权；富敦基金管理的专长领域包括股票、固定收益、另类投资和资金管理；InnoVen 为风险投资公司支持的高增长创新企业提供债务资本；而 SeaTown 则着眼于该地区的专业私募股权和私募信贷机会。