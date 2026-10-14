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淡马锡信托与世界银行集团携手推进气候与能源领域举措

另已启动一个新平台，旨在深化与慈善组织的合作

Vivien Ang

Vivien Ang

Published Wed, Oct 14, 2026 · 04:17 PM
    • 淡马锡信托的Desmond Kuek（左）与世界银行集团的Paschal Donohoe在谅解备忘录签署仪式上。
    • 淡马锡信托的Desmond Kuek（左）与世界银行集团的Paschal Donohoe在谅解备忘录签署仪式上。 照片：淡马锡信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 淡马锡信托 (Temasek Trust) 与世界银行集团已签署一份谅解备忘录 (MOU)，旨在推进农业、气候和能源等领域的举措。

    淡马锡信托的一位发言人说：“通过建立共享知识和有效的解决方案库，双方旨在帮助将有前景的试点项目，转化为可复制和可扩展的模式，以提升影响力成果。”

    该发言人补充说，之所以选择这些领域，是因为淡马锡信托和世界银行集团在其中拥有互补的优势。

    双方将探讨联合融资和创新融资方式，以便在这些领域调动更多资源。

    该谅解备忘录于周一（10月12日），在曼谷举行的首届世界银行集团慈善论坛期间签署。

    世界银行集团还启动了“慈善中心”（Philanthropy Hub），这是一个旨在深化与慈善组织的合作并与其他合作伙伴协作的平台。

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    根据该谅解备忘录，作为此项合作的一部分，淡马锡信托将于2027年前在淡马锡店屋设立一个“知识节点”（Knowledge Node）。通过该节点，慈善合作伙伴将能够获取世界银行集团的数据集、专业知识和网络。

    世界银行集团常务董事兼首席知识官Paschal Donohoe表示：“随着发展需求的增长和资源压力的加大，合伙业务比以往任何时候都更加重要。”

    “‘慈善中心’将连接创意、资源和合作伙伴，以扩大这些解决方案的规模，并为世界各地的人民和社区服务。”

    淡马锡信托执行董事兼首席执行官Desmond Kuek补充说，当今的发展挑战“不能被简单地条块分割——我们的应对之策亦是如此”。

    他补充说：“慈善事业可以及早行动、承担风险，并开启所需的合伙业务和资本，将大胆的想法转化为持久的影响力。”

    “通过与世界银行集团及其‘慈善中心’协同合作，我们可以弥合系统性差距，推广行之有效的方案，并为集体行动开辟新路径。”

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