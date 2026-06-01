康盛医疗集团任命其新加坡业务的代理首席执行官

Cassandra Loh 接替即将“因个人兴趣”离职的 Lee Suen Ming

Cassandra Loh 旨在继续围绕“患者和家庭的实际需求”构建服务。 照片来源：康盛医疗集团

[新加坡] 由亿万富翁 Peter Lim 控股的 康盛医疗集团 （Thomson Medical Group）已宣布其新加坡业务的新领导层任命。

现任康盛医疗新加坡公司首席商务官的 Cassandra Loh，将于2026年7月1日出任新加坡业务的代理首席执行官。

她将接替现年56岁的现任首席执行官 Lee Suen Ming。Lee Suen Ming 在任职近三年后即将卸任，其在该集团的最后工作日为8月31日。

该主板上市公司向新加坡交易所提交的文件中说明 Lee 的离职原因为：“因个人兴趣而辞职”。

该集团在新加坡、马来西亚和越南均有业务。

该集团在周一（6月1日）发布的新闻稿中表示，现年36岁的 Loh 将继续负责其首席商务官的职责，从而使商业战略与新加坡业务的整体领导更加紧密地结合。

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该集团补充道：“此次领导层交接，正值康盛医疗新加坡公司在2022年启动基础性工作之后，迈入其转型的下一阶段。”

康盛医疗集团首席执行官 Melvin Heng 医生感谢 Lee 在过去几年中的“服务、奉献和稳健的领导”。

他补充说，Loh 在商业纪律、医疗保健经验、合伙业务、运营和增长方面拥有强大的综合能力。

该集团在声明中表示，其新加坡业务将继续巩固其在生育、妇产和儿科领域值得信赖的地位，同时扩展非妇产科服务线，以满足家庭更广泛的医疗保健需求——涵盖从生育、怀孕到童年、康复、老龄化以及其间的不同健康里程碑。

近年来，新加坡业务已将其医疗保健专科扩展至骨科、肿瘤科、耳鼻喉科（ENT）和普外科，此外还通过建立第二家生育中心，加倍巩固其在生育领域的优势地位。

Loh 表示：“我的工作重点是与我们的团队和合作伙伴紧密合作，以加强我们的执行力，实现有纪律的增长，并继续围绕患者和家庭的实际需求构建服务。”

她早前曾在 Intellect、Cigna Singapore 和 IHH Healthcare 等机构任职，工作领域横跨战略合伙业务、企业健康解决方案、医院运营、医疗保健创新和市场拓展。