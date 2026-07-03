与会专家表示，代币化可缓解下一阶段跨境支付的流动性瓶颈

银行称数字资产将补充而非取代现有跨境支付系统

目前，约75%的SWIFT跨境支付在10分钟内即可到达收款金融机构。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】流动性已成为跨境支付领域最大的剩余障碍之一，而代币化为银行提供了一种更高效的交易融资方式。

环球银行金融电信协会 (SWIFT)、 DBS 和Standard Chartered的高管在周四（7月2日）的一个小组讨论会上表示，业界正朝着全天候结算的方向发展。

他们补充道，多年来对支付基础设施的投资已显著缩短了金融机构之间的结算时间，但该行业面临的下一个挑战是通过解决流动性限制以及支付离开银行间网络后出现的延迟，来改善客户体验。

目前，约75%的SWIFT跨境支付在10分钟内即可到达收款金融机构，远超二十国集团（G20）设定的多数跨境支付在一小时内完成的目标。

然而，这些数据仅衡量了金融机构之间的资金流动情况。

一位与会专家指出，剩余的延迟大部分发生在支付离开SWIFT网络后、资金计入收款人账户前的国内“最后一公里”。本次会议遵循查塔姆研究所规则（Chatham House Rule），即与会者身份不得公开，以鼓励开放讨论。

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当地法规、外汇流程、市场惯例和国内清算系统是造成这些延迟的因素之一。

流动性仍是制约因素

虽然更快的支付渠道缩短了结算时间，但并未解决另一个长期存在的挑战：确保银行拥有充足的流动性以进行全天候交易结算。

一位与会专家表示，这正是代币化可以发挥最大作用的领域。

虽然更快的支付渠道缩短了结算时间，但并未解决另一个长期存在的挑战：确保银行拥有充足的流动性以进行全天候交易结算。

一位与会专家表示，这正是代币化可以发挥最大作用的领域。

银行无需在多个市场维持闲置现金余额，而可以在需要时调动代币化的现金或抵押品，从而提高资本效率，同时确保支付能够及时结算。

“这将把支付提升到一个新的水平，”该专家表示，并补充说，代币化货币应补充而非取代当今的支付基础设施，尤其是在那些国内清算系统尚不发达的市场。

为支持这一转型，SWIFT正在开发一个基于区块链的共享账本，该账本将允许银行通过其网络转移代币化存款，并最终转移其他形式的受监管数字资产。

该共享账本不会取代当今的银行基础设施，而是将现有支付系统与新兴的数字资产网络连接起来。

SWIFT正在建设该基础设施，而参与的银行则准备各自的代币化存款平台以连接到该网络。

避免新的碎片化

与会专家们还强调了互操作性是一个关键挑战，并警告说，如果碎片化的区块链网络无法相互通信，可能会给跨境支付带来新的障碍。

他们分享说，单靠速度不太可能定义下一代的跨境支付。

一位与会专家表示，企业仍然更看重确定性和安全性，而非即时结算，尤其是在高价值交易中。

该专家指出：“即时性不如安全性重要，速度也不如确定性重要。”

他补充说，人工智能已经开始帮助银行改进欺诈检测、制裁筛选、支付路由和运营效率。

他说：“我认为这些都是很棒的技术，确实在帮助以更快的速度推动事物发展。”

高管们一致认为，跨境支付的未来将是演进性的，而非颠覆性的，代币化货币将被整合到现有支付渠道中，而不是取而代之。

一位与会专家说：“我们都通过SWIFT网络连接在一起，以实现这一目标，并使其成为一个网络更为密集的运营。”

“没有网络密度，世界上所有的支付创新都会失败。”