从代币到成果：Google Cloud全球初创企业负责人洞察人工智能成本模式转变，并加大在新加坡的投入力度

Darren Mowry正寻求扩大其客户服务与支持、工程以及生态系统团队。

Google Cloud全球初创企业负责人Darren Mowry表示，初创企业正从单一的人工智能模型转向多模态方法。 图片来源：GOOGLE CLOUD

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[新加坡] 随着人工智能使用的普及，越来越多的初创企业正从衡量所用代币的成本，转向关注完成一项任务或实现一个业务成果的成本。

Google Cloud全球初创企业负责人Darren Mowry表示，这一转变正在改变创始人选择人工智能模型的方式。为了在不同用例中平衡成本和性能，越来越多的创始人选择混合使用多种模型，而非依赖单一模型。

衡量和管理代币如何被使用、定价和优化的框架被称为“代币经济学”（tokenomics）。