从代币到成果：Google Cloud全球初创企业负责人洞察人工智能成本模式转变，并加大在新加坡的投入力度
Darren Mowry正寻求扩大其客户服务与支持、工程以及生态系统团队。
- Google Cloud全球初创企业负责人Darren Mowry表示，初创企业正从单一的人工智能模型转向多模态方法。 图片来源：GOOGLE CLOUD
查看原文
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 随着人工智能使用的普及，越来越多的初创企业正从衡量所用代币的成本，转向关注完成一项任务或实现一个业务成果的成本。
Google Cloud全球初创企业负责人Darren Mowry表示，这一转变正在改变创始人选择人工智能模型的方式。为了在不同用例中平衡成本和性能，越来越多的创始人选择混合使用多种模型，而非依赖单一模型。
衡量和管理代币如何被使用、定价和优化的框架被称为“代币经济学”（tokenomics）。
TRENDING NOW
Wealth of Singapore’s 50 richest diverges as OCBC, Sheng Siong boom offsets tech slide
Massive tax bill clouds sale of Singapore land by Malaysian king’s son
Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade
What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief