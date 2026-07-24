新航主席：董事会全体成员“全面关注”对印度航空的投资

【新加坡】 新加坡航空公司 （SIA）主席 Peter Seah 在集团第54届年度股东大会（AGM）上向股东保证，董事会正密切关注其对印度航空的数十亿美元投资。 他在周五（7月24日）于滨海湾金沙会展中心举行的长达1.5小时的会议上，就此议题回答了多个问题时表示：“我可以向你们保证，这个议题受到了整个董事会的全面关注，并没有下放给管理层处理。” Seah 指出，这项与印度投资者 Tata Sons 的联合投资“在每次董事会上都会讨论”，董事们也将继续评估这家合资企业。

至于新航未来还将向印度航空投入多少资金，Seah 表示，“我们将视情况而定”，尽管他与首席执行官 Goh Choon Phong 都对印度航空市场的潜力大加赞赏。

此前，Goh 拒绝透露新航就是否会进一步投资印度航空，或在决定退出前设定的最大投资固定金额的决策依据。主席是在此之后做出上述回应的。