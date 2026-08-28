Aster收购樟宜机场燃料基础设施股份，达成其在新加坡的第三笔交易
在此次收购之前，其母公司Chandra Asri已收购了怡和合发以及Esso在新加坡的加油站业务
- Aster表示，成为CAFHI的股东有助于补充其不断增长的可持续航空燃料能力。 图片来源：ASTER
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】炼油商Aster已同意收购樟宜机场燃料栓系统（Changi Airport Fuel Hydrant Installation，简称CAFHI）的股份，这标志着其母公司Chandra Asri在不到一年内于新加坡完成的第三笔收购交易。
这家能源与化工公司是印度尼西亚石化生产商Chandra Asri与全球大宗商品交易商Glencore的合资企业。该公司于周五（8月28日）表示，成为CAFHI的股东有助于补充Aster不断增长的可持续航空燃料能力。
Aster副首席执行官Andre Khor表示：“收购CAFHI的战略性股权，是Aster向航空燃料领域扩张的重要一步。”
“结合我们的炼油和仓储业务，以及在可持续航空燃料领域日益增强的能力，这巩固了我们的地位，以支持新加坡乃至整个区域航空业不断变化的能源需求。”
Aster指出，该交易尚需获得必要的批准并满足惯例的交割条件。交易金额未被披露。
在此之前，Chandra Asri已于8月21日决定收购怡和合发 (Cycle & Carriage) 在新加坡和马来西亚的汽车业务，并于2025年10月决定收购ExxonMobil的新加坡Esso加油站连锁店。
可持续燃料的协同效应
Aster此次股份收购的目标CAFHI，是为新加坡樟宜机场服务的航空燃料基础设施平台，负责为航空燃料提供仓储和配送设施。
其股东包括石油巨头ExxonMobil、Shell、BP、TotalEnergies和新加坡石油公司。总部位于新加坡的可持续航空燃料生产商Neste也是其少数股东之一。
Aster已在与Aether Fuels合作，在毛广岛（Pulau Bukom）开发下一代可持续航空燃料设施；并与Keppel的基础设施部门合作，评估在裕廊岛（Jurong Island）建设一个商业规模的乙醇制航空可持续燃料设施。
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该公司表示，这将扩大其在传统和低碳航空燃料领域的参与度。
该公司补充道：“总而言之，这些举措推进了Aster建立一个涵盖生产、仓储和配送的综合能源与基础设施平台的战略。”
Aster的业务涵盖能源与化工、综合基础设施和移动出行解决方案。其中，移动出行解决方案部门旨在“通过零售、航空燃料及基础设施，使业务更贴近消费者”。
胜科工业 (Sembcorp Industries) 在7月同意收购Aster旗下清洁能源公司Aster Power 20%的股份。
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