意外亏损7600万新元后，新航能否实现软着陆？

BROKERS’ TAKE

分析师对前景看法不一，中东战事提振了新航的营收，但油价飙升也损害了其运营成本

新航的营业利润为1.06亿新元，同比骤降73.8%。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】继第一季度录得7600万新元的净亏损后，分析师们对于燃油成本急剧上升和来自印度航空 (Air India) 的亏损是否会继续对 新加坡航空 (SIA) 造成压力，看法不一。

该航空公司本周公布了其史上首次季度亏损，这主要是受燃油费用激增近10亿新元，以及分担其在南亚次大陆联营公司亏损的拖累。

由于该地区持续的敌对行动导致海湾航空枢纽关闭，新航创下了57亿新元的营收记录。但同一场冲突也推高了全球油价。

结果，新航的盈利被高达25亿新元的燃油账单所吞噬，该金额比上一季度增加了9.91亿新元。

DBS集团研究部在周三（7月29日）的一份报告中提出批评，指出第一季度的业绩远低于预期。

新航的营业利润为1.06亿新元，同比骤降73.8%，远低于DBS预测的2.44亿新元和约2.82亿新元的市场普遍预期。

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该研究机构表示，在业绩公布前，国泰航空（Cathay Pacific）和大韩航空（Korean Air）等区域主要同行的积极盈利指引，曾预示着一个稳健的经营环境。

DBS预计股价将出现负面反应，并认为该股股价此前已经消化了对更强劲经营表现的预期。

该券商维持「持有」评级和6.50新元的目标价，而新航周三的收盘价为7.53新元。

新航表现仍优于区域竞争对手

花旗银行（Citi）周四也对增长前景表达了谨慎态度，指出尽管需求依然强劲，但客运和货运的单位收入增长，不太可能在本季度已录得的同比分别增长12.4%和32.5%的基础上进一步加速。

Morningstar董事Lorraine Tan周三表示，考虑到此前行业指引已表明完全抵消燃油成本上涨存在困难，6月所在季度的净亏损并不令人意外。

然而，她指出，新航受益于客流从其中东竞争对手处转移而来，这帮助其在扩大运力的情况下，载客率仍能保持在87%的良好水平。

Tan预计，随着解决美-伊-以冲突的努力持续，燃油成本将有所缓解，公司盈利将在下半财年有所改善。不过她也提醒，乘客收益率届时可能也会开始走软。

独立航空分析师Brendan Sobie周三表示，鉴于经营环境截然不同，将新航的表现与国泰航空和大韩航空等北亚同行进行比较并不完全恰当。

Sobie指出，3月份对新航而言是一个反常时期。他赞同Tan的观点，认为该航空公司从海湾枢纽的完全关闭中显著受益。

这在燃油价格上涨的滞后影响完全显现之前，推高了长途航线的载客率和收益率。他补充说，数月来的市场指标早已表明，第二个日历季度将充满挑战。

Sobie表示，虽然许多区域竞争对手尚未公布其6月份的业绩，但不包括酷航（Scoot）在内的新航，可能是唯一一家在6月所在季度实现营业盈利的东南亚航空公司，其营业利润达到1.28亿新元。

此外，尽管廉价航空子公司酷航录得3200万新元的营业亏损，但Sobie指出，在该地区廉价航空业整体「表现惨淡」的背景下，这个数字相对较小。

Sobie表示，考虑到酷航去年同期已录得1650万新元的亏损，在当前情况下，它已展现出相对的韧性。

新航能更好地应对伊朗冲突影响

华侨银行集团研究部（OCBC Group Research）周四指出，新航在抵御伊朗冲突影响方面，处于比同行相对更有利的地位。该机构将新航的公允价值估算从6.65新元上调至6.95新元，同时维持「持有」评级。

这得益于一项有效的对冲计划，该计划部分与普氏新加坡均价（Mean of Platts Singapore）挂钩。普氏新加坡均价是由普氏能源资讯（Platts）发布的一系列新加坡成品油价格评估的平均值。

Sobie强调了这项保护措施的规模，他指出，若没有对冲，增加的燃油成本将高达14.6亿新元。

他也同意新航管理层的看法，即航空公司不可能将增加的燃油成本完全转嫁给消费者。

来自联营公司（主要为印度航空）的亏损同比增加了4200万新元。

尽管这继续引起市场关注，但花旗银行指出，近期的资金风险似乎已得到控制，至今未收到任何注资请求，且新航已明确表示不打算为印度航空的外部借款提供担保。

至于新航的股价，券商们基本维持其目标价不变，但同时警告需警惕估值过高的问题。

华侨银行表示，新航的股价已超越其基本面，其预期市净率远高于历史平均水平。然而，该研究机构坚持认为，凭借其稳健的资产负债表，该航空公司仍具有长期价值。

Morningstar同样认为，鉴于竞争日益激烈，新航的股价被高估，并维持6.30新元的公允价值估算。

Morningstar指出，尽管投资者似乎忽视了伊朗冲突对盈利的短期影响，但该机构补充说，该航空公司的净现金状况仍使其能够支付可观的股息。

花旗银行维持7.58新元的目标价，理由包括成功的商业合作，以及消费者对高端品质日益增长且具有黏性的趋势，这可能将枢纽客流从中东地区转移过来。