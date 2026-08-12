康福德高收购合作伙伴Engie股权，全面控股电动汽车充电业务

在收购其尚未持有的剩余49%股权后，康福德高将该前合资公司更名为CDG Energy。

CDG Engie的所有实体和数字资产将在8月底前全部转换为新的CDG Energy品牌。 图片来源：CDG ENERGY

[新加坡] 康福德高 (ComfortDelGro) 在收购合资伙伴Engie后，已全面控股旗下电动汽车充电业务公司CDG Engie。

此举之后，这家主板上市的陆路交通运营商于周三（8月12日）宣布，该业务将启用新的企业名称CDG Energy。

该合资公司成立于2021年，由康福德高持有51%的股份，法国跨国能源巨头Engie则持有剩余的49%。

在获得完全所有权后，康福德高将推动该业务转型，从基础充电设施扩展至提供全面的车队电气化和综合能源管理服务。

此次整合使该集团能够完全控制一个遍布新加坡和马来西亚800个地点、拥有2600个充电桩的网络。

康福德高董事经理兼集团总裁Cheng Siak Kian表示，这个全面整合的业务部门是集团更广泛出行生态系统的“一次自然延伸”，增强了其在出行与能源融合领域捕捉机遇的能力。

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此次收购于7月底完成，在此之前Engie已决定退出相关业务。

今年1月，《商业时报》曾报道，作为重组的一部分，这家在巴黎上市的公司正通过其风险投资部门Engie Factory Asia-Pacific，出售其在新加坡和亚太地区持有的所有初创公司股份和权益。

今年5月，该部门被总部位于新西兰的风险投资公司Pacific Channel收购。

如今，CDG Energy已独立于其前合作伙伴运营，旨在帮助商业客户优化能源使用、提高运营效率并实现脱碳目标。

CDG Energy总经理Yeo Woo Yee表示：“虽然电动汽车充电仍是我们业务的核心部分，但我们的客户越来越需要能够支持车队电气化、能源优化和基础设施规划的综合解决方案。”

该公司表示，现有的运营服务和客户支持将不间断地继续提供，所有实体和数字资产计划在8月底前转换为新的CDG Energy品牌。