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拥车证保费全面上涨；A组成交价创下13万3009新元的历史新高

B组拥车证价格从13万1001新元上涨3.1%至13万5001新元

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    • 最新A组拥车证成交价比上一轮投标的12万8501新元高出3.5%。
    • 最新A组拥车证成交价比上一轮投标的12万8501新元高出3.5%。 照片：商业时报档案

    Lee Nian Tjoe

    Published Wed, Sep 9, 2026 · 05:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在周三（9月9日）的投标活动中，A组拥车证（COE）保费创下13万3009新元的历史新高，与此同时，所有其他组别的价格也均上涨。

    A组适用于中小型及马力较小的汽车和电动车（EV）。其最新成交价比上一轮投标的12万8501新元高出3.5%，超越了2026年7月创下的12万9000新元的记录。

    B组拥车证用于注册大型及马力更强的汽车和电动车，其价格从13万1001新元微涨3.1%至13万5001新元，这是自2023年11月达到13万5336新元以来的最高水平。

    此次拥车证保费上涨前，距离上一轮投标活动有三周的间隔，而非通常的两周。汽车经销商表示，额外的一周让业界有更多时间积累订单。

    可公开竞标的E组拥车证保费也从13万5000新元上涨2.1%至13万7890新元。

    由于这类证书可以转让，汽车贸易商通常会竞标以获得灵活性，无需等待下一轮投标活动即可为汽车注册。

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    商用车辆（C组）拥车证的价格比之前的9万零2新元高出3.4%，最终收于9万3101新元。

    摩托车（D组）拥车证保费从1万1301新元上涨11.1%至1万2556新元。

    这已是该组别拥车证价格连续第五轮上涨，逼近2022年11月创下的1万3189新元的峰值。《海峡时报》

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