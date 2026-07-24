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8月至10月拥车证配额：A组减少4.2%，B组增加5.8%

总供应量增加0.2%

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Jul 24, 2026 · 06:25 PM
    • 新配额中的25%来自2025年7月至2026年6月期间报销车辆的替换拥车证。
    • 新配额中的25%来自2025年7月至2026年6月期间报销车辆的替换拥车证。 照片：《商业时报》资料照片

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    【新加坡】陆路交通管理局 (陆交局) 周五（7月24日）宣布，2026年8月至10月期间的拥车证 (COE) 供应量将从上一季度的19,052张微增0.2%，至19,085张。

    新配额下的投标活动将于8月3日开始。

    A组拥车证适用于发动机容量不超过1600立方厘米（cc）、功率不超过97千瓦（kW）的主流汽车，或功率不超过110千瓦的电动车。

    该组别的配额为7134张，比上一季度的7434张减少4.2%。

    B组方面，配额将从5205张增加5.8%至5527张。该组别适用于发动机容量超过1600 cc或功率超过97千瓦的大型及马力更强的汽车，或功率超过110千瓦的电动车。

    C组（货车和巴士）的配额将从1742张增至1836张。

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    D组（摩托车）的供应量将从上一季度的3145张降至3065张。

    最后，可用于除摩托车外所有车辆类型的E组（公开组），其配额将从1526张微降至1523张。

    陆交局表示，配额中的25%来自2025年7月至2026年6月期间报销车辆的替换拥车证。

    该局也指出，8月的第二轮投标活动与9月的第一轮投标活动之间，将有长达三周的间隔期。

    针对2026年11月至2027年1月投标期的下一次配额公告将于10月发布。

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