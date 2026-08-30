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康福德高与法国公司RATP Dev联手，将从2027年9月起运营哥本哈根地铁

合同为期12年，并可选择续约三年

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    • 这是康福德高与RATP Dev第三次合作运营地铁线路。
    • 这是康福德高与RATP Dev第三次合作运营地铁线路。 照片：康福德高

    Aqil Hamzah

    Published Sun, Aug 30, 2026 · 12:37 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由康福德高 (ComfortDelGro) 和法国交通公司 RATP Dev 组成的财团在击败另外两家竞标者后，将从2027年9月起负责运营和维护哥本哈根地铁系统的全部四条线路。

    负责监管丹麦首都地铁系统开发、建设和运营的 Metroselskabet 公司在8月28日的一份声明中表示，该公司“基于对价格和质量的综合评估”，选择了 KBH Metro Partner。

    这份合同价值170亿丹麦克朗（约合27亿美元），为期12年，并可选择续约三年。

    哥本哈根地铁是全球仅有的三个每周七天、每天24小时不间断运营的快速交通系统之一，该系统完全自动化，全长约43公里，共设44个车站。

    在2025年，该系统录得1.35亿人次的乘客量，创下其年度最高载客量记录。

    同年，其平均运营可靠性为99.3%，高峰时段列车班次最密可达每90秒一班。

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    Metroselskabet 的运营与维护总监 Soren Boysen 表示，新合同的授予将确保“稳健的日常运营”，同时也为与 KBH Metro Partner 合作更新两条较旧的线路奠定基础。

    他表示：“这至关重要，能确保越来越多的乘客继续体验到地铁是一种快速可靠的交通方式。”

    KBH Metro Partner 的投标细节并未公布，该财团在从现有运营商 Metro Service 手中接管业务前，将先进入一个过渡阶段。

    Boysen 表示：“对乘客而言，我们的目标是尽可能平稳地完成运营商的更换，以确保地铁能继续作为首都公共交通系统中那个大家所熟悉的、可靠且高效的组成部分。”

    这是康福德高与 RATP Dev 第三次合作运营地铁线路。

    双方的首次合作是在2023年，当时康福德高过境 (ComfortDelGro Transit) 作为一家国际财团的成员，与 RATP Dev 及法国列车制造商 Alstom 一同赢得了运营巴黎15号线南段的合同。次年，即2024年11月，康福德高子公司新捷运过境 (SBS Transit) 与 RATP Dev 的子公司 RATP Dev Asia Pacific 成立的合资企业，获委任为裕廊区域线的运营商。这是外国运营商首次参与新加坡的铁路行业。《海峡时报》

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