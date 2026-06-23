星展银行上调康福德高评级至“持有”，目标价升至1.30新元

BROKERS’ TAKE

此举主要由于英国通胀出现放缓的初步迹象，以及公司派发更高股息的可能性

星展银行对康福德高采取股东友好行动的能力变得更为乐观，并将其预测股息派发率从80%上调至85%。 照片来源：COMFORTDELGRO

【新加坡讯】星展银行周一（6月22日）将陆路交通运营商康福德高（ComfortDelGro, 简称CDG）的评级从之前的“估值充分”上调至“持有”，同时将其12个月目标价从1.11新元上调至1.30新元。

此次评级调整的原因是，市场早期对于该公司英国公共交通业务利润率将严重受压的担忧开始缓解，同时股东回报前景也更为乐观。

星展银行分析师 Chee Zheng Feng 表示，市场最初担心2022年的情况会重演，当时英国通胀飙升严重冲击了康福德高的公共交通业务利润率，但这种担忧现已减弱。

这是因为英国5月份的通胀率稳定在2.8%，低于市场普遍预期的3%。

英国劳动力市场也显示出降温迹象，第一季度失业率为5%，而2022年第三季度的低点为3.7%。这种放缓预计将抑制工会的薪资要求，防止劳动力成本大幅飙升。

该分析师指出，康福德高还继续以具吸引力的双位数利润率，成功获得英国新的公共交通合同。因此，星展银行将其对该公司公共交通核心营业利润的预测从最初的1.38亿新元上调至1.49亿新元。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

低Sora利率支持更高股息

该券商对康福德高采取股东友好行动的能力也变得更为乐观，并将其预测股息派发率从80%上调至85%。

这一调整意味着，预计2026财年的股息约为0.074新元，按1.30新元的新目标价计算，股息收益率约为6%。

该分析师表示：“鉴于三个月期的新加坡隔夜利率（Sora）徘徊在1%左右，公司应能轻松维持现有债务水平，同时更加重视股东回报。”他指出，近期的股票回购是管理层优先事项变化的明确信号。

Vicom与盈利预测上调

星展银行还将康福德高2026财年和2027财年的盈利预测分别上调了7%和12%。

除了英国业务，该集团持股65%的检测与测试子公司Vicom，有望通过利润率较高的车载阅卡器安装业务，部分抵消国内需求的疲软。

该分析师表示，新的公路电子收费（ERP）系统将于2027年1月1日实施，预计马来西亚驾车者将选择支付159新元的一次性安装费，以避免每日高达10新元的公路电子收费（ERP）费用。

因此，他将Vicom的盈利能力预估从4300万新元上调至4700万新元。

尽管评级上调，康福德高的德士与私召车业务仍面临结构性阻力。在新加坡，由于Grab利用其庞大的现金储备招募德士司机，竞争依然激烈，导致康福德高的车队规模持续缩减。在澳大利亚也观察到类似的竞争性车队萎缩情况。

此外，该集团在英国收购的私召车公司Addison Lee与一家中东主要航空公司利润丰厚的合同，因当前伊朗战争导致航班频率大幅下降而受到影响。

主要受这些地缘政治干扰以及缺乏较高的公共交通资产处置收益的拖累，康福德高第二季度的盈利预计将下降10%至15%。

然而，随着往返中东的航班恢复以及公共交通投标成本开始缓和，预计公司运营将在2026年下半年逐步复苏。

康福德高（CDG） 股价周一收盘持平于1.30新元。