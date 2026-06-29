Dyson前全球首席执行官Roland Krueger谈汽车行业的未来之路

他预计，在拥车成本高昂的地区，汽车共享和订阅服务将变得更加普遍

Dyson前首席执行官Roland Krueger认为，在自动驾驶汽车领域，新加坡比许多其他城市更具优势。 图片来源：ROLAND KRUEGER

【新加坡】在执掌全球性公司之前，Roland Krueger热衷于阅读探险家勇闯未知世界的书籍。

这份痴迷最终将他带到了南极，也塑造了他执掌公司的方式。

“准备不足，就是准备着失败。”

在接受《商业时报》记者Derryn Wong的播客节目《TransportBT》采访时，Krueger回顾了自己从设计第一代Smart汽车内饰，到领导日产的保费Infiniti品牌，再到后来执掌Dyson的职业历程。

那辆从未面世的汽车

至今仍有人问起Dyson的电动汽车项目，该项目在公司决定放弃前，已经成功制造出了一台可运行的原型车。

然而，Krueger并不认为这是一个失败的项目。“实际上，项目没有任何问题。我们造出了一辆很棒的汽车，”他表示。

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他对该项目背后的领导者也给予了同样慷慨的评价。

“James Dyson是一位杰出的工程师，也是一位能激励所有人的创新者，能够与他共事以及曾经与他共事，是一种致敬。”

对于那辆车本身也是如此。“我们设计的那辆车非常出色。”

他指出了它本可以达成的成就。“在当时，它本可以成为第一款续航里程达一千公里的汽车。我们已经有了一台可以运行的原型车。”

但项目进展到那个阶段，意味着接下来的决策将远不止于工程技术层面。

“当时我们正处在一个关键节点，即将要做出决定，根据商业方案推进项目，并对生产、销售和营销体系进行更广泛的投资。但我们最终决定回归并投资于Dyson的核心业务，而这项决策非常成功。”

如今回想起来，他对此毫不怀疑。“事后看来，那是个正确的决定。”

认清自身优势

同样地，这种思维方式也影响着Krueger对当今汽车行业的看法。

“每个公司或组织的核心，都有一种特定的优势。当行业经历变革或面临挑战时，关键在于要牢记这些优势，并以此为基础，然后凭借长期积累的优势所带来的信心，果断地做出决策。”

他也警惕那种认为未来只有一条发展道路的假设。当被问及未来是否会是纯电动的天下时，他回答说：“很可能不是。”他反而预计，不同的技术将适用于不同的市场。

“你将必须服务于全球不同地区的多个客户群体或细分市场。这一点现在已经显现，并且将持续下去。”

然后是中国市场

任何关于汽车未来的讨论，都离不开中国这个话题，尤其是考虑到中国汽车制造商正以惊人的速度进入市场。

他表示：“目前，（中国车企的）创新速度和新车推出速度都非常快。”他同时指出，“他们无疑也拓宽了行业的边界。”

即便如此，Krueger也并不急于对最终结果下定论。“时间会证明谁能成功，因为这是一个资本密集型行业。”

他给老牌制造商的建议是，不要过分纠结于竞争。

“任何竞争都应成为自我提升的动力。我不会低估汽车行业的适应能力。”

为何新加坡可能成为先行者

Krueger认为，在自动驾驶汽车领域，新加坡比许多其他城市更具优势。

“新加坡注定会较早地迎来自动驾驶汽车，因为你们已经拥有一个管理完善的交通引导系统，这将大有裨益。”

他对那些已经应用于日常驾驶的技术同样感兴趣。

“这将使汽车在人口密集的城市区域内外都变得更安全、更易于驾驶。这是一项巨大的进步，是日常的进步，也是日常生活的改善。”

Krueger还预计，在拥车成本高昂的地区，汽车共享和订阅服务将变得更加普遍。“在拥有一辆车更为困难的环境中，人们因此会选择汽车共享或订阅模式。”

在Krueger的整个职业生涯中，公司几经变换，技术不断发展，但他的理念从未真正动摇。

做比任何人都充分的准备。然后，勇往直前。