新加坡最大电动商用车公共快充中心在裕廊启用

该中心设46个充电桩，一楼6个，五楼40个

该中心位于Jalan Papan 2E，JIC检测中心（如图）也设于此。 照片：商业时报资料

[新加坡] 新加坡最大的电动商用车公共快充中心于周一（7月13日）在裕廊启用，电动巴士和卡车司机如今可使用该设施。

该中心位于Jalan Papan 2E，JIC检测中心也设于此。中心共设46个充电桩：一楼6个，五楼40个。该设施也对电动汽车和德士司机开放。

该充电中心由 吉宝 (Keppel) 旗下的电动汽车充电公司Volt Singapore运营。根据车辆性能，其充电桩可在10分钟内为车辆增加高达300公里的续航里程。

电动巴士的电池容量比普通电动汽车大，使用该中心的充电桩从20%充电至80%耗时不到两小时，而多数商用充电桩则需四到六小时。

将电池电量从20%充至80%所需的时间是一个常用基准，因为充电速度通常在这一区间内最快。

充电费用为每千瓦时59.8分。

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五楼的40个充电桩由360千瓦（kW）的充电柜供电，每个充电柜可同时为多达六辆电动汽车供电。

实际充电速度取决于车辆的充电状态和同时充电的电动汽车数量等因素。

尽管该中心服务于所有类型的电动汽车，但其4.2米的高度限制和充足的空间，使其特别适合大型商用车辆轻松进出和腾挪。

到2026年第四季度，这里将设立一个专属区域，供电动汽车司机在车辆充电时休息。

Volt执行董事Lim Yong Wei在启用仪式上接受《海峡时报》采访时表示，当使用率达到50%至80%之间时，运营商将把充电位增加到70个。

交通部高级政务部长Sun Xueling出席了启用仪式，她在一个Facebook帖子中表示，该中心支持新加坡重型车队的电动化转型，使这类车辆的充电站数量增加了30%。

该中心的主要用户是康福德高巴士 (ComfortDelGro Bus) 运营的私人电动巴士，该公司已指定Volt为其充电合作伙伴。

这家交通运营商使用这些电动巴士为附近的南洋理工大学和新加坡国立大学（国大）提供穿梭巴士服务。

在JIC检测中心进行强制性检查的电动汽车也可以使用这些充电桩。

Volt正在与运营电动汽车车队的公司洽谈，以鼓励他们使用该中心。

该公司拥有该中心长达15年的运营权。此前，交通集团康福德高旗下的测试和检验公司Setsco Services于2023年就该地点的充电中心项目进行了招标，内容包括设计、建造、拥有和运营。

Lim拒绝透露总投资成本，仅表示电网、工程和充电设备的总成本高达“数百万”新元。

该运营商计划于2027年前在新加坡东部启用一个快充中心。该设施将能为大型电动汽车以及在该地区运营的小型电动校车提供服务。

Volt在超过150个地点拥有500多个充电桩，其中一半以上是快充桩。

它是获得陆路交通管理局 (陆交局) 旗下负责部署公共充电桩的子公司EV-Electric预审资格的五家电动汽车充电点运营商之一。

由陆交局推出的重型车辆零排放计划，为符合条件的电动汽车车主提供4万新元的现金补助，据说这提高了企业实现车队电动化的兴趣。海峡时报