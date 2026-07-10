Marco Polo Marine 与 Siemens Gamesa 就海上风电船签署协议

这家新加坡上市公司将为一个亚太地区的风电项目提供两艘调试服务运营船

PKR Offshore 将以非独家方式部署这两艘即将交付的 CSOV，以支持 Siemens Gamesa 在台湾的海上风电项目。 图片来源：MARCO POLO MARINE

【新加坡】Marco Polo Marine 于周四（7月9日）表示，已与全球涡轮机制造商 Siemens Gamesa Renewable Energy 签订一份多年期框架协议，将在亚太地区 (Apac) 部署两艘调试服务运营船 (CSOV)。

CSOV 是一种专门的海上支援船，用于建造、调试和维护海上风电场。它们如同浮动的酒店和总部，让技术人员能够长期在海上居住，以便前往偏远的风力涡轮机进行作业。

该协议通过 Marco Polo Marine 的海上风电子公司 PKR Offshore (PKRO) 签署，计划从2029年开始，初始期限为两年。合同包含一项选择权，可将起始日期提前至2028年，并可选择续约一至三年。

根据协议，PKRO 将以非独家方式部署这两艘即将交付的 CSOV，以支持 Siemens Gamesa 在台湾的海上风电项目。此外，两家公司还将合作，将船队的服务范围扩大到韩国和日本的海上项目。

Marco Polo Marine 首席执行官 Sean Lee 表示：“即使在船只交付之前就为我们的 CSOV 锁定了多年期框架协议，这是对我们下一代 CSOV Plus 型船以及 PKRO 在台湾支持海上风电项目往绩的有力认可。”

船队扩张

为了与更广泛的行业脱碳目标保持一致，新船将配备 Siemens Energy 的 BlueDrive PlusC 混合动力推进系统。该技术旨在提高燃油效率、减少排放，并实现更清洁的海上作业。

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公司表示，此协议为 Marco Polo Marine 建立了需求渠道，正值其将租赁业务重心转向支持新兴且不断增长的亚洲海上风能领域。

公司的海上风电船队正在分阶段扩张。首先，PKRO 的第一艘 CSOV，即 MP Wind Archer 号，自2025年4月起已在台湾根据一份租赁合同投入运营。

第二艘船被称为 CSOV Plus，正在公司位于印度尼西亚巴淡岛、占地34公顷的船厂建造，预计于2028年第二季度交付。该船专为海上风电和油气双重领域作业而设计，被誉为集团迄今为止最先进的支援船。

第三艘 CSOV 正在规划阶段。

这项合伙业务加强了 Siemens Gamesa 的区域供应链，以应对亚洲对海上风电基础设施日益增长的需求。

Siemens Gamesa 亚太区海上项目管理负责人 Radoslaw Rams 表示，该协议增强了公司的海上执行能力，并为台湾乃至更广泛的亚太市场的客户确保了可靠的解决方案。

周四，Marco Polo Marine 股价上涨2.4%，收报0.129新元，上涨0.003新元。