Ng Chee Khern 将于8月1日起接替 Edmund Cheng 出任新加坡民航局主席

Ng Chee Khern 现任 Iseas-Yusof Ishak Institute 主任兼首席执行官

Edmund Cheng（上图）于2018年接替 Lee Hsien Yang 成为新加坡民航局主席，他同时也是永泰控股 (Wing Tai Holdings) 的副主席兼副董事经理。 照片来源：交通部

[新加坡] 新加坡民航局 (民航局) 下月将迎来领导层交接，现任副主席 Ng Chee Khern 将于8月1日起受委为新任主席。

他将接替 Edmund Cheng，后者在该法定机构任职超过九年后卸任。

Edmund Cheng 于2018年接替 Lee Hsien Yang 成为民航局主席，他同时也是永泰控股 (Wing Tai Holdings) 的副主席兼副董事经理。这是一家总部位于新加坡的房地产开发和生活服务产业群公司。

这项任命由代交通部长 Jeffrey Siow 做出，并由交通部 (MOT) 和民航局于周三（7月15日）联合宣布。

Ng Chee Khern 现任 Iseas-Yusof Ishak Institute 主任兼首席执行官。

他曾在新加坡武装部队、国防部、卫生部、人力部以及智慧国及数码政府工作团担任要职。

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Ng Chee Khern 于2026年1月1日就任民航局副主席。

交通部和民航局指出，Ng Chee Khern 丰富的领导经验将“极大地助力民航局巩固新加坡作为全球航空枢纽的地位”。

冠病疫情后重建航空枢纽

Edmund Cheng 的卸任，标志着他在新加坡航空业一个关键任期的结束。他于2016年12月首次被任命为董事会副主席，并于2018年7月接任主席一职。

在其任内，Edmund Cheng 带领航空业度过了冠病大流行，并成功监督了樟宜航空枢纽的重建工作。

在他的领导下，樟宜机场于2025年强势反弹，客运量创下近7000万人次的历史新高，空运货物处理量也超过200万公吨。

在 Edmund Cheng 担任主席期间的主要里程碑包括樟宜机场第五搭客大厦、樟宜东工业区以及樟宜东市区的开发项目。

他还监督了一项于2025年宣布的10亿新元承诺，旨在推动在互联互通、技术、基础设施和人力方面的合伙业务。

在 Edmund Cheng 担任民航局主席期间，民航局还于2023年推出了《航空运输业产业转型蓝图》，并于2024年发布了《新加坡可持续航空枢纽发展蓝图》。

近期，他还设立了多个专业机构，例如国际航空创新中心、亚太可持续航空中心以及新加坡可持续航空燃料公司。

在 Edmund Cheng 的领导下，新加坡民航局也加强了其国际地位和三方合作关系。2025年，新加坡以创纪录的票数再次当选为国际民用航空组织理事会成员。