蔚来8月份交付35836辆汽车，同比增长14.5%

截至8月31日，累计交付量接近130万辆

蔚来也计划于周二公布其第二季度业绩。 图片来源：路透社

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【新加坡】在中国电动汽车巨头 蔚来 （Nio）即将公布第二季度业绩的几小时前，该公司宣布8月份汽车交付量同比增长14.5%。

该公司于周二（9月1日）表示，总计35836辆的交付量中，包括蔚来品牌的21174辆、乐道（Onvo）品牌的8810辆，以及萤火（Firefly）品牌的5852辆。

蔚来和萤火品牌汽车的交付量较7月份环比增长，而乐道品牌汽车的交付量则有所下降。

这使得今年迄今的汽车总交付量达到262893辆，较2025年同期增长57.9%。

截至8月31日，累计交付量已接近130万辆。

在美国、香港和新加坡三地上市的蔚来曾在5月份报告称，其第一季度净亏损收窄至3.321亿元人民币（约合4920万美元），同时营收实现翻倍。

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在此之前，该公司已将其全年净亏损从2024年的227亿元人民币缩减至2025年的156亿元人民币。

该集团周二表示，旗下蔚来全新ES8的交付量于8月21日累计达到14万台，此时距离该车型开始交付尚不足一年。

8月7日，蔚来启用了其首座第五代换电站，这标志着萤火品牌正式并入蔚来能源（Nio Power）的换电网络。

这家电动汽车制造商表示，第五代换电站为其旗下所有品牌的车型提供了“显著增强的兼容性”，与此同时，蔚来不断扩张的充电和换电网络将持续“产生规模效应并支持汽车销售增长”。

消息公布后，蔚来股价周二收盘下跌5.1%，即0.22美元，报4.11美元。今年迄今，该股已下跌超过25%。