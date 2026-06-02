蔚来5月交付37,705辆汽车，同比增长62.3%
截至5月底，累计交付量达到110万辆
- 今年迄今，这家中国电动汽车制造商已交付150,526辆汽车，同比增长68.7%。 图片来源：BLOOMBERG
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[新加坡] 中国电动汽车制造商 蔚来 在5月份交付了37,705辆汽车，同比增长62.3%。
这使其今年迄今的汽车交付量达到150,526辆，同比增长68.7%。
该公司在周一（6月1日）发布的月度交付更新报告中表示，截至5月底，其累计交付量已达到110万辆。
当月的交付量包括20,013辆蔚来品牌汽车、12,029辆乐道品牌汽车和5,663辆萤火虫品牌汽车。
新车发布
蔚来于5月15日发布了其智能旗舰五座SUV乐道L80，并从5月16日开始交付。
蔚来表示，作为一款大型五座SUV，L80拥有创新的空间设计、旗舰级的智能技术，以及完善的充电和换电网络，以满足用户在空间、出行场景和能源解决方案方面的需求。
5月27日，蔚来发布了其旗舰行政SUV——ES9，并从5月28日开始交付。
作为智能电动行政旗舰SUV领域的一款产品，ES9配备了智能技术，并提供行政级的空间和舒适度。它还采用了全域900伏高压架构，并依托蔚来的充电和换电网络。
该集团表示，截至5月，其于2025年9月推出的蔚来全新ES8，已连续五个月在售价超过40万元人民币（约合7万5611新元）的各种能源类型车型中销量排名第一。
蔚来股价周五收盘下跌3.6%，即0.20美元，至5.44美元。
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