OKP获陆路交通管理局（LTA）价值1.653亿新元的通勤基础设施工程合约
公司将为30座行人天桥设计和建造电梯井
- 截至5月28日，OKP的订单总额达到7.607亿新元，项目合约持续至2031年。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】基础设施和土木工程公司 OKP 已从新加坡陆路交通管理局（Land Transport Authority，简称LTA）获得一份价值1.653亿新元的通勤基础设施工程合约。
根据这份于5月25日生效、为期48个月的合约，OKP的全资子公司 Or Kim Peow Contractors 将为新加坡的30座行人天桥设计和建造电梯井。
截至星期四（5月28日），该集团的订单总额为7.607亿新元，项目合约持续至2031年。
OKP的集团董事总经理 Or Toh Wat 表示，最新赢得的这份合约有助于“为通勤者创造一个更具包容性和便利性的交通环境”。
工程内容包括与电梯等候区和连接桥相关的通勤基础设施，以及其他旨在改善连通性的无障碍设施增强工程。
作为项目范围的一部分，Or Kim Peow Contractors 也将进行行人天桥的增强工程，以及对现有电梯井的增建和改建工程。
公司还将在淡滨尼高速公路上方建造一座新的有盖行人天桥，并配备电梯通道和连接道。
在此消息公布前，OKP的股价于星期四收盘时上涨2.5%（0.02新元），报0.835新元。
