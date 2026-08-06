新加坡港务集团自动化大士港处理量突破2500万标准箱，应对900亿美元产能竞赛

该设施目前运营14个泊位，并按计划将于2027年扩建至18个。

新加坡港务集团（PSA）于2025年处理了4450万个标准箱，其网络连接全球600个港口，并提供每日航运服务。 照片：PSA

【新加坡】新加坡港务集团（PSA Singapore）表示，自2022年9月投入运营以来，旗下的大士港已处理了2500万个二十英尺标准集装箱（TEU），这突显了这座全球最大的全自动化集装箱码头的产能正在持续攀升。

TEU是航运和物流业用于描述集装箱船、火车、卡车及码头货物容量的标准计量单位。一个TEU代表一个标准20英尺长集装箱的体积。

这一处理量里程碑是新加坡下一代超级港口一个至关重要的概念验证，证实了该码头有能力成功扩展其自动化运营，以吸纳不断变化的全球货物流，并为供应链缓冲地缘政治贸易中断所带来的冲击。

新加坡港务集团（PSA）于周四（8月6日）表示，该设施目前运营14个泊位，并按计划将于2027年扩建至18个。

PSA国际港务集团总裁Ong Kim Pong表示：“随着全球贸易格局日益复杂，港口与供应链节点之间的紧密协调变得比以往任何时候都更加重要。”

该自动化港口是PSA“从节点到网络”（Node to Network）战略的核心组成部分，它将公司的本地转运能力与更广泛的全球港口生态系统相连接。PSA表示，这将有助于新加坡保持其作为全球领先集装箱转运枢纽的地位。

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区域投资需求

在大士港取得这一里程碑之前，世界银行（World Bank）于7月底发布的一项研究显示，东亚和太平洋地区的港口在2025年至2040年间，每年需要120亿美元的投资，以提高效率和产能。

如果集装箱贸易的年增长率保持在3.5%至4%，那么到2040年，将需要总计900亿美元（即每年60亿美元）的投资，才能将产能提高近一倍，达到3亿个标准箱。

其中，新加坡、菲律宾、印度尼西亚、泰国和马来西亚的港口将需要约25%的总投资额。

新加坡港务集团（新加坡）在2025年处理了4450万个标准箱，并维持一个连接全球600个港口、每日都有航运服务的网络。

除了标准的港口运营业务外，该公司还依托港区配套服务和定制化数字解决方案，提供中端物流服务以及共享的端到端供应链可视性。