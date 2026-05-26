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若有闲置现金，Sats或将以特别股息回馈股东

该公司正朝着实现2029财年营收80亿新元、息税折旧摊销前利润（EBITDA）率达20%的目标迈进

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Tue, May 26, 2026 · 02:47 PM
    • Sats将其净利润的30%至40%作为股息派发，以便在回馈股东与把握投资机遇之间取得平衡。
    • Sats将其净利润的30%至40%作为股息派发，以便在回馈股东与把握投资机遇之间取得平衡。 《商业时报》档案照片

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    【新加坡】航空货运处理商和航空餐食供应商 Sats 表示，在拥有闲置现金的情况下，公司或将派发特别股息或进行股票回购。

    Sats首席执行官Kerry Mok表示，如果公司在支付普通股息和资本支出后仍有闲置现金，便可能派发特别股息或进行股票回购。

    Mok是在周二（5月26日）举行的Sats 2026财年业绩发布会上发表上述言论的。

    Sats将净利润的30%至40%作为股息派发，以便在回馈股东和把握投资机遇之间取得平衡。

    Mok说：「这很重要，因为归根结底，我们确实有很多增长机会。正如我之前提到的，投资于人工智能、投资于新市场、更新我们的资产……」

    「当你是市场领导者时，机会就会主动找上门来，我们需要足够敏锐，在机会出现时发现并抓住它们。因此，我们确实需要确保在资本配置的管理方式上采取一种平衡的策略。」

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    Sats建议派发每股 0.05新元的末期股息，高于去年同期的0.035新元。若计入0.02新元的中期股息，全年股息将达到每股0.07新元，比上一年增长40%。

    Sats公布截至3月31日的第四季度净利润为5070万新元，较去年同期的3870万新元增长31%。营收同比增长9.8%至16亿新元，高于去年同期的15亿新元。

    全年盈利为2亿8520万新元，增长17%。营收增长9%，达到约63亿新元。

    展望未来，该公司首席执行官表示，他有信心实现2029财年的目标，即营收达到80亿新元，息税折旧摊销前利润率达到20%。

    截至周二下午2点13分，Sats股价上涨5%或0.17新元，至3.54新元。

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