新航工程与罗尔斯·罗伊斯合资公司SAESL将从2027年起提供30个工读专业文凭名额
公司还将对现有员工进行再培训，以适应人工智能及其他数字技术的变化
- SAESL首席执行官Chris Pattinson（前排左）与新加坡科技研究局先进再制造与技术中心首席执行官David Low博士（前排右），于周三签署四份谅解备忘录中的一份。 照片：SAESL
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 新加坡飞机发动机服务公司 (SAESL) 正在加强其人才储备，将从2027年起为工艺教育局 (工教局) 学生提供30个工读专业文凭名额，同时对其全体现有员工进行再培训，以适应职场的数字化转型。
这家飞机维修、修理和大修 (MRO) 供应商的举措，是其今年2月宣布的更广泛计划的一部分，该计划旨在未来五年内招聘超过1000名新技师。此举将支持一项耗资2.42亿新元的设施扩建项目，预计到2029年，这家新航工程与罗尔斯·罗伊斯 (Rolls-Royce) 合资公司的MRO产能将提高40%。
在谈及公司为何积极扩大人才库时，SAESL首席执行官Chris Pattinson表示：“新加坡的航空航天业将继续依赖于强大的本地熟练人才储备，以及先进技术的持续发展。”
Pattinson是于周三（9月23日）在商业航空售后市场会议暨展览会“2026年亚太区MRO大会”上，向《商业时报》发表上述言论的。SAESL与工艺教育局 (工教局)、共和理工学院、淡马锡理工学院以及新加坡科技研究局 (A*Star) 的先进再制造与技术中心 (ARTC) 签署了四份战略谅解备忘录 (MOU)。
这些教育合伙业务预计每年将培养多达200名见习技师。
除了建立新的人才渠道外，该公司也正在对员工进行再培训，以跟上人工智能的快速变化。Pattinson表示，随着SAESL逐渐摆脱高度依赖人力的流程，公司是在增强而非取代人力资本。
谈及公司2000名员工的状况时，Pattinson说：“如今，每一位员工都在经历转型。”现有员工正在学习新的数字技能，以确保他们能够与新兴技术协同工作。培训也将覆盖新员工，公司的目标是在未来五年内将员工总数增加到2500人以上。
这项由人工智能引领的转型，将得到与A*Star ARTC签订的一项为期五年的协议的大力支持，该协议的重点是联合开发人工智能原生技术 ，而非纯粹依赖现成的软件。
现成的解决方案提供的是行业标准的硬件和软件，而人工智能原生技术则是指高度定制、共同开发的应用程序，能使人工智能专门适应航空航天装配线的严格和专有要求。
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未来的车间将配备整个装配线的虚拟复制品以协助协调MRO工作，SAESL表示，公司还将利用技术辅助进行目视检查，以提高维修的整体质量和标准。
SAESL的技术转型也大力投入增材制造，即通过逐层构建来制造物体的过程。Pattinson说，这可以部分缓解MRO行业因严重的供应链瓶颈而面临的压力。
例如，通过为磨损的发动机部件生成高精度三维数字模型，并将其与原始状态进行比较，SAESL可以创建自动化的数字路径来执行“增材”修复。
这种修复方法是在处理过的受损基层上直接添加新的修复化合物，以恢复其结构完整性或表面光洁度。这使得MRO供应商能够在本地修复零部件，从而减少了等待实体替换件的时间，并显著加快了航空公司的发动机周转时间。
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