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新航集团5月份客运量增长4.9%

新加坡航空与酷航共运载360万名乘客，同比增长5.2%

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Mon, Jun 15, 2026 · 06:13 PM
    • 在运营动态不断变化的背景下，新航集团取得了这些增长。
    • 在运营动态不断变化的背景下，新航集团取得了这些增长。 图片来源：路透社

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    【新加坡】 新加坡航空 （SIA）集团5月份的客运量同比增长4.9%，而其客运运力则增长了5.3%。

    该集团由旗舰航空公司新加坡航空和廉价航空公司酷航组成。集团于周一（6月15日）公布，5月份的客运量为135亿收入客公里，高于去年同期的129亿。

    客运量是衡量市场对航空公司服务需求的指标，其计算方式为载客人数乘以飞行距离。

    该集团当月的载客率（PLF）为86%，同比下降0.4个百分点。载客率是指客运量占客运运力的百分比。

    两家航空公司共运载了360万名乘客，同比增长5.2%。其中，新航的月度载客率为84.6%，酷航则为91.2%。

    旗舰航空公司新航的客运量增长3.4%至105亿收入客公里，而其运力则扩张了4.2%。

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    西亚和非洲航线的表现尤为强劲，其载客率上升了4.1个百分点，达到87.9%。

    集团在运营动态不断变化的背景下取得了这些增长。集团指出，尽管途经中东枢纽的运力限制依然存在，但与前几个月相比已经有所缓解。

    因此，新航继续受益于溢出的客运和货运量，尽管受益程度有所减弱。

    廉价航空公司酷航的运力同比增长9.8%，其客运量则增长10.1%至31亿收入客公里。

    在货运方面，货运量从5.176亿吨公里增长3.2%至5.341亿吨公里，而货运运力则扩张了1.5%。

    因此，货物载运率上升了0.9个百分点，达到58.1%。

    运输的货物和邮件总量为1.028亿公斤，同比增长4.4%。

    在该消息公布前，新航股价于周一上涨2.4%或0.17新元，收盘报7.17新元。

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